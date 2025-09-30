Motorola dévoile une partie du Moto X70 Air : la riposte ultra-fine face à Apple et Samsung

2025 est décidément l’année des smartphones ultra fins. En effet, après les Samsung Galaxy S25 Edge, l'iPhone Air et les modèles Tecno Spark Slim et Pova Slim (ces deux derniers n’étant pas disponibles en France), c’est Motorola qui fait un teasing autour de son prochain smartphone extrêmement fin. L'image de teasing officielle met ainsi l'accent sur la finesse du mobile, photographié de profil pour souligner son épaisseur réduite. Cette approche marketing s’accorde parfaitement dans la tendance majeure de 2025, où les smartphones ultra-fins représentent un nouveau segment de marché privilégiant l'esthétique et la légèreté. Toutefois, par rapport à cette affiche, il faut se rappeler qu’Apple avait proposé la même prise de vue avec les deux doigts pinçant le smartphone et cette campagne a dû être stoppée au Japon car le geste était considéré comme blessant. Il y a donc fort à parier que Motorola devrait proposer d’autres affiches pour commercialiser son smartphone ultra fin au Japon.

Une approche pour un public plus large

Par rapport à la concurrence, Motorola miserait sur une approche différente. Alors qu'Apple et Samsung réservent leurs modèles ultra-fins au segment très haut de gamme, Motorola pourrait proposer une alternative plus accessible à l’image de son smartphone pliant le Razr 60 qui est moins cher que le Razr 60 Ultra.

Selon les rumeurs, le Moto X70 Air devrait embarquer le processeur Snapdragon 8 Gen 5 de Qualcomm, ce qui va un peu à l’encontre d’un positionnement plus abordable... Cette information prendrait toutefois tout son sens car Motorola figure parmi les partenaires de lancement officiels de cette nouvelle puce.

Design et spécifications techniques pressenties

Les premières images révèlent un design axé sur la finesse extrême, avec au moins deux modules photo visibles lorsque l'appareil est observé de profil. D'après les rumeurs, le système photographique pourrait intégrer un capteur principal de 50 mégapixels accompagné d'un second capteur de 8 mégapixels, complété par une caméra frontale de 32 mégapixels. Ces spécifications restent toutefois à confirmer lors de l'annonce officielle.

Le Edge 70, potentielle déclinaison internationale du X70 Air, devrait inclure un bouton IA dédié pour faciliter l'accès aux fonctions d'intelligence artificielle. Cette innovation reprend les codes du Edge 60 Pro en les adaptant aux nouvelles exigences du marché.

La robustesse constitue également un enjeu majeur pour ce type d'appareil. Ainsi, les futurs modèles Edge devraient conserver les certifications IP68, IP69 et MIL-STD-810H, garantissant la résistance à l'eau, à la poussière et aux chocs.

La série X de Motorola demeure exclusivement destinée au marché chinois, ce qui signifie que le X70 Air ne sera initialement disponible qu'en Chine. Cependant, une partie des modèles X sont habituellement déclinés sur les marchés internationaux sous la gamme Edge. La récente fuite d'une image promotionnelle du Edge 70 avec le slogan « incredibly thin and incredibly tough » confirme cette stratégie.

Le Moto X70 Air serait officiellement présenté fin octobre 2025 en Chine, sans date précise communiquée à ce stade. La version internationale, potentiellement baptisée Edge 70 Air, devrait suivre au cours du premier trimestre 2026.