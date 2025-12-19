Motorola Edge 70 Ultra : le haut de gamme rebaptisé Motorola Signature arrivera au MWC 2026

Le Motorola Edge 70 Ultra, connu en interne sous le nom de code « Urus », représente bien plus qu'une simple évolution de gamme pour la marque. Selon les informations divulguées par le leaker reconnu @evleaks, cet appareil marquera le lancement de la nouvelle série « Motorola Signature ». Celle-ci se veut être une offre premium du fabricant.

Cette stratégie de rebranding entend établir une distinction claire entre les smartphones haut de gamme de Motorola et le reste de sa gamme Edge, tout en affirmant ses ambitions face aux leaders du segment premium comme Samsung et Apple. L’idée est de produire des mobiles d’exception visant à séduire une clientèle exigeante en quête de performances et de raffinement.

La présentation officielle du Motorola Edge 70 Ultra devrait avoir lieu lors du Mobile World Congress 2026, qui se tiendra du 2 au 5 mars à Barcelone. Rappelons que le MWC est l’un des événements les plus influents au monde pour l'industrie de la connectivité, attirant chaque année plus de 100 000 visiteurs professionnels et près de 3000 exposants issus de plus de 140 pays. Motorola profiterait ainsi d'une vitrine mondiale pour lancer sa nouvelle identité premium, à un moment où la concurrence s'intensifie dans le secteur des smartphones haut de gamme.

Un design élégant et des coloris raffinés

Les rendus presse révélés par @evleaks présentent un appareil au design soigné, proposé en deux teintes distinctes : Carbon (noir profond) et Martini Olive (vert olive). Certaines sources évoquent également une troisième option couleur cuivre, élargissant ainsi la palette chromatique. Le smartphone arbore un module photographique en métal qui se démarque des précédents designs alors que le panneau arrière adopte une texture particulière qui le différencie clairement du Edge 50 Ultra commercialisé en 2024.

Des images récemment diffusées confirment la présence d'un écran incurvé, contredisant certaines informations antérieures qui évoquaient une dalle plate.

Configuration technique de pointe

Selon les rumeurs les plus sérieuses, le Motorola Edge 70 Ultra embarquerait un écran OLED de 6,7 pouces affichant une définition 1,5K, avec des bordures particulièrement fines qui maximisent la surface d'affichage. La dalle proposerait une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, garantissant une fluidité optimale lors de la navigation et des animations. Cette configuration se situe légèrement en retrait comparée au Edge 50 Ultra de 2024, qui affichait une fréquence de 144 Hz.

Sur le plan des performances, le smartphone serait propulsé par le Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5, une version légèrement sous-cadencée de la variante « Elite ». Ce processeur gravé en 3 nanomètres intègre un GPU Adreno 840 et promet des performances de premier ordre pour les applications les plus exigeantes. La configuration mémoire culminerait à 16 Go de RAM, tandis que le système d'exploitation Android 16 serait préinstallé. Le choix du Snapdragon 8 Gen 5 plutôt que de la version Elite indique que la marque recherche un certain équilibre entre performances et gestion thermique en tenant compte du prix.

Un système photographique ambitieux

La configuration photo serait l'un des atouts majeurs du Motorola Edge 70 Ultra, avec un triple module arrière entièrement composé de capteurs de 50 mégapixels. Le capteur principal s'appuierait sur une puce Sony Lytia, une gamme de capteurs reconnue pour ses capacités vidéo améliorées, notamment l'enregistrement en 4K à 60 images par seconde. Cette configuration serait complétée par un objectif ultra grand-angle et un téléobjectif périscope, ce dernier permettant d'atteindre des facteurs de zoom optique élevés sans compromis sur la qualité d'image.

La caméra frontale bénéficierait également d'un capteur de 50 mégapixels, plaçant ainsi la barre très haut pour les autoportraits et la visioconférence.

Des fonctionnalités innovantes pour rivaliser avec Samsung

Une caractéristique particulièrement remarquable pour le futur Motorola Signature serait l'intégration d'un support stylet, une première pour la gamme Edge. Selon les informations disponibles, il pourrait s'agir d'un stylet intelligent connecté via Bluetooth, à l'image de celui proposé sur le Motorola Edge+ de 2022, plutôt qu'un simple stylet passif comme celui des modèles Moto G Stylus. L’idée est de concurrencer directement la série Galaxy S Ultra de Samsung, qui a fait du S Pen l'un de ses arguments distinctifs depuis plusieurs générations mais qui a abandonné le côté connecté.

Grâce au stylet, il sera ainsi possible de prendre des notes manuscrites, d’annoter des documents ou réaliser des esquisses directement sur l'écran, sans nécessiter d'accessoire tiers.

Le Motorola Edge 70 Ultra devrait être officiellement présenté lors du Mobile World Congress 2026, qui se déroulera du 2 au 5 mars à Barcelone.