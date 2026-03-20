Charge ultra rapide et/ou Batteries Silicium-Carbone pour ne plus jamais attendre

Le realme GT 7 Pro fait partie des premiers smartphones à démocratiser l’utilisation d’une batterie silicium-carbone (Si/C). Rappelons que cette technologie permet d’augmenter la densité énergétique de l’accumulateur, donc de loger davantage de capacité dans un volume similaire à celui des batteries lithium-ion traditionnelles.

Dans ce cas précis, realme intègre une batterie de 6500 mAh tout en conservant un format relativement classique pour un smartphone haut de gamme. Cette capacité élevée promet une autonomie particulièrement importante, d’autant plus que le téléphone utilise une puce Qualcomm Snapdragon 8 Elite, réputée efficace sur le plan énergétique.

La recharge rapide constitue également un point important de sa fiche technique. Le realme GT 7 Pro prend en charge une charge filaire de 120 W, permettant de récupérer environ la moitié de la batterie en une quinzaine de minutes et une charge complète en moins de quarante minutes selon les données communiquées par la marque.

L’intérêt de la batterie silicium-carbone est aussi thermique : elle tolère mieux les cycles rapides de recharge et peut contribuer à limiter l’échauffement lors des charges très rapides. Ce type de technologie devrait progressivement se généraliser dans les smartphones premium.

OnePlus 15 : une capacité record et une recharge très rapide

Le OnePlus 15 adopte une stratégie légèrement différente. Le constructeur mise sur une batterie particulièrement volumineuse de 7300 mAh, l’une des plus importantes jamais vues sur un smartphone haut de gamme classique.

La batterie repose sur une conception à double cellule, une architecture couramment utilisée dans les téléphones compatibles avec les puissances de charge élevées. Grâce à ce système, le smartphone supporte une recharge filaire de 120 W et une recharge sans fil pouvant atteindre 50 W.

Cette combinaison qui associe une capacité élevée et une recharge rapide permet d’obtenir un équilibre particulièrement intéressant : une autonomie importante, mais également la possibilité de récupérer rapidement plusieurs heures d’utilisation en quelques minutes seulement.

Selon des tests d’endurance réalisés, ce modèle pourrait même dépasser 25 heures d’utilisation lors d’un test de navigation web, ce qui le placerait parmi les smartphones les plus endurants du marché.

Ainsi, le OnePlus 15 montre clairement une autre tendance actuelle : plutôt que de viser des puissances de charge extrêmes comme 200 W ou 300 W, certains fabricants privilégient désormais des batteries beaucoup plus grandes.

Asus Zenfone 12 Ultra : un compromis autonomie et recharge

De son côté, Asus adopte une approche plus équilibrée avec le Zenfone 12 Ultra. Le smartphone embarque une batterie de 5500 mAh, ce qui reste une capacité élevée pour un appareil premium, mais inférieure à celle des deux modèles concurrents.

La recharge rapide filaire atteint 65 W, un niveau moins spectaculaire que les 120 W proposés par realme ou OnePlus, mais qui reste largement suffisant pour une recharge rapide au quotidien. Le Zenfone 12 Ultra propose également une recharge sans fil de 15 W, ce qui peut s’avérer pratique si vous préférez ce mode de recharge.

Ce modèle met davantage l’accent sur l’équilibre général du smartphone. Il utilise lui aussi la plateforme Snapdragon 8 Elite accompagnée de 16 Go de mémoire vive et 512 Go de stockage, tout en intégrant un écran AMOLED LTPO de 6,78 pouces capable de monter jusqu’à 144 Hz pour certains usages.

La certification IP68 garantit par ailleurs une résistance à l’eau et à la poussière, un élément devenu incontournable sur les smartphones haut de gamme.



