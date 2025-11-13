Le Motorola Edge 70 Ultra se montre sous Geekbench

C’est le chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 qui équipera le Motorola Edge 70 Ultra. Il inaugurera l’utilisation des cœurs Oryon développés en interne par Qualcomm, au lieu des architectures Cortex fournies habituellement par Arm. Ce choix, en marge des versions Elite, est un tournant technologique pour le constructeur du SoC.

Du côté des performances, Geekbench attribue au Motorola Edge 70 Ultra (référencé XT2603-1, probablement commercialisé en Chine sous le nom Moto X70 Ultra) un score d’environ 2600 points en single-core et 7500 points en multi-core. À titre de comparaison, les flagships dotés d’un Snapdragon 8 Gen 3 obtenaient respectivement entre 2100 et 2200 en single-core, et 6500 à 6600 en multi-core, confirmant ainsi une progression notable de génération en génération.

Néanmoins, selon le fabricant, le Snapdragon 8 Gen 5 reste derrière les modèles « Elite » de Qualcomm, des processeurs ultra-premium comme le Snapdragon 8 Elite Gen 5 qui peuvent dépasser 11000 points en multi-core sur certains benchmarks. Sur ce point, Motorola table sur un équilibre entre puissance de calcul et gestion thermique, un enjeu fondamental pour les ultra-haut de gamme actuels.

Côté GPU, l’Adreno 829, mentionné dans les fuites, devrait offrir des capacités graphiques supérieures à la plupart des flagships sortis en 2024, sans égaler pour autant l’Adreno 830 du Snapdragon 8 Elite Gen 5. Ce composant laisse présager une expérience fluide, même pour les jeux exigeants ou applications en réalité augmentée.

En complément, le SoC se compose de deux cœurs prime à 3,65 GHz et de six cœurs performance à 3,32 GHz. Cette architecture puissante est secondée par 16 Go de mémoire vive, un chiffre élevé qui pourrait préfigurer des usages multitâches avancés et une gestion logicielle optimale sous Android 16, la version intégrée nativement à l’appareil dès sa sortie.

Caractéristiques techniques et design : vers le très haut de gamme

Les informations les plus sérieuses concernant ce nouveau smartphone haut de gamme de Motorola convergent sur la présence d’un écran OLED de 6,7 pouces, affichant une résolution 1,5K et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Cette configuration place le Edge 70 Ultra face aux modèles haut de gamme de Samsung et de OnePlus, qui proposent également des écrans haute définition avec des taux de fluidité similaires.

Le terminal mettrait également l’accent sur la photographie, intégrant notamment un module téléobjectif périscopique, une solution désormais incontournable sur le segment premium. La capacité de zoom optique et la gestion des captations de nuit pourraient ainsi rivaliser avec les références du marché, même si aucune information précise n’a filtré sur la définition des capteurs.

La batterie, annoncée à hauteur de 5000 mAh, promet une solide autonomie. Pour la recharge, Motorola mise sur une puissance filaire de 125 W, un argument fort pour séduire les utilisateurs pressés.

Concernant le design, la marque promet un appareil extrêmement fin et léger, reprenant ainsi l’argument principal du Edge 70 déjà lancé en Europe. Enfin, notez aussi que sur le marché international, le Edge 70 Ultra pourrait porter différentes appellations selon la zone géographique, le nom « Moto X70 Ultra » étant pressenti pour le territoire chinois.

