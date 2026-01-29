Motorola moto g67, g17 et g17 Power : trois nouveaux smartphones pour doper la photo et l’autonomie en milieu de gamme

Motorola vient d’annoncer le lancement de trois smartphones qui visent un public large, mais chacun avec une priorité différente : l’image pour le moto g67, l’équilibre général pour le moto g17 et l’autonomie renforcée pour le moto g17 Power. Ces trois appareils viennent s’ajouter au moto g77 qui vient aussi d’être présenté officiellement.

Ainsi, pour le volet photo, notez que le moto g67 reprend un capteur principal 50 mégapixels Sony LYTIA 600 avec technologie Quad Pixel, déjà mis en avant sur d’autres modèles de la gamme, pour améliorer la capture en basse lumière. De leur côté, les moto g17 et g17 Power utilisent le même capteur principal 50 mégapixels Sony LYTIA 600, présenté par Motorola comme une première sur un moto g dans ce segment de prix, accompagné d’un ultra grand-angle 5 mégapixels pour les plans larges.

Motorola moto g17 et g17 power

Pour les selfies, les trois modèles misent sur une caméra avant 32 mégapixels avec regroupement de pixels, Motorola indiquant que les moto g17 et g17 Power offrent une définition quatre fois supérieure à celle de la génération précédente pour l’avant. Les fonctions logicielles communes comprennent le mode Portrait, la détection automatique des sourires ainsi que l’intégration des outils Google Photos comme Magic Eraser, Photo Unblur ou Auto Frame pour retoucher facilement les clichés.

Selon le fabricant, ces options moto ai et Google permettent de simplifier la prise de vue par rapport à de nombreux concurrents milieu de gamme qui se contentent encore de traitements plus basiques.

Côté performances, le moto g17 et le g17 Power adoptent un SoC MediaTek Helio G81 Extreme (octo‑cœur) pensé pour les usages quotidiens comme les réseaux sociaux, l’édition légère de photos ou la navigation multitâche. Ils peuvent être configurés jusqu’à 24 Go de RAM (RAM physique + extension virtuelle) selon Motorola, avec des options de stockage « généreuses » pour les utilisateurs qui accumulent photos et vidéos, jusqu’à 256 Go. Le moto g67 s’appuie, lui, sur une plateforme plus récente de type 5G avec jusqu’à 12 Go de RAM et jusqu’à 512 Go de stockage, ce qui le rapproche des smartphones 5G milieu de gamme concurrents sortis fin 2025.

Motorola moto g67

Ecran, design et fonctions logicielles

Le moto g67 se démarque par la présence d’un écran 6,78 pouces AMOLED, annoncé comme le plus lumineux jamais proposé sur un moto g (5000 cd/m², selon la marque en pic et sous certaines conditions), avec définition plus élevée que le modèle précédent, ce qui doit améliorer la lisibilité en plein soleil. La fréquence de rafraîchissement atteint 120 Hz, et Motorola met en avant une certification SGS pour la réduction de lumière bleue, un point que l’on retrouve également sur plusieurs rivaux de cette catégorie en 2026. Les moto g17 et g17 Power misent sur un écran Full HD avec un mode haute luminosité (maximum 1000 cd/m²) pour rester lisible en extérieur, et conservent aussi une fréquence de rafraîchissement élevée pour des défilements plus fluides que sur les dalles 60 Hz encore présentes sur certains modèles d’entrée de gamme.

En matière de robustesse, le moto g67 bénéficie d’un châssis certifié MIL‑STD‑810H, de la protection Corning Gorilla Glass 7i et d’un indice IP64 pour la résistance à la poussière et aux projections d’eau, un niveau de protection que Motorola met en avant face à d’autres smartphones milieu de gamme souvent limités à une simple conception « résistante aux éclaboussures ».

Les moto g17 et g17 Power utilisent Gorilla Glass 3 et un design décrit comme résistant aux rayures, sans certification militaire mais un indice IP64, ce qui les place plus en retrait sur ce point mais dans la moyenne.

Sur le plan esthétique, le moto g67 adopte une finition « soft luxury » avec des couleurs élaborées en partenariat avec Pantone (par exemple PANTONE Arctic Seal ou d’autres teintes, selon les marchés). Les moto g17 et g17 Power optent pour un dos au fini cuir synthétique, également associé à des coloris Pantone comme Evening Blue, Alaskan Blue ou Bordeaux afin d’offrir plus de personnalisation que nombre d’appareils concurrents au plastique standard.

Tous trois tournent sous Android 16 avec l’interface Hello UX, et intègrent Moto Secure, les gestes Motorola ainsi que les fonctions Google « Chat with Gemini » et « Circle to Search », permettant de lancer une recherche à l’écran ou de faire appel à l’IA pour planifier, rédiger ou obtenir des informations.

Motorola moto g17 et g17 power

Batterie, audio et usages au quotidien

Le moto g17 Power porte la priorité sur l’autonomie avec une batterie de 6000 mAh, annoncée par Motorola comme capable de tenir facilement du matin au soir, voire davantage selon les profils d’usage. Le moto g17 se contente d’une batterie 5200 mAh, déjà supérieure à la moyenne des 5000 mAh très répandus dans le milieu de gamme, avec la même promesse d’une journée complète d’utilisation. La marque met l’accent sur la longévité, expliquant que, même après plusieurs années de charge quotidienne, la batterie conserverait une grande partie de sa capacité initiale, sous réserve évidemment des conditions d’utilisation.

Motorola moto g67

Les deux modèles, moto g17 et g17 Power, sont compatibles avec la charge filaire TurboPower (jusqu’à 18 W pour le g17 et 30 W pour la version Power), permettant de récupérer plusieurs heures d’usage en quelques minutes lorsque la batterie est presque vide.

De son côté, le moto g67 s’appuie sur une batterie de 5200 mAh couplée à une charge TurboPower 30 W, afin de rester compétitif.

Pour le son, Motorola évoque un volume jusqu’à 200% plus puissant par rapport à la génération moto g15/g15 Power sur les g17 et g17 Power, avec des haut‑parleurs stéréo compatibles Dolby Atmos pour améliorer la spatialisation audio. Le moto g67 propose également un son stéréo certifié Hi‑Res, annoncé jusqu’à 300% plus puissant que la précédente génération moto g56 5G, de quoi répondre aux attentes des utilisateurs qui consomment beaucoup de vidéos ou de jeux sur leur téléphone.

Disponibilité et prix

Les communiqués officiels indiquent que les moto g17, moto g17 Power et moto g67 arrivent en France pour des prix respectifs de 199 euros, 219 euros et 299 euros.

