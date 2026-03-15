Fairphone 6 chez Orange : le pari d'un smartphone pour la décennie ?

Dans un marché saturé par le renouvellement annuel, le Fairphone 6 (Gen 6) fait presque figure d'exception. Ce modèle ambitionne de rester à vos côtés pendant près de dix ans. Avec une modularité poussée à l'extrême et une promesse de support logiciel inédite.

Rémi Deschamps - publié le 15/03/2026 à 12h15
Le Fairphone (Gen.6)

L'offre flash Orange : Jusqu'au 18 mars 2026, profitez d'une remise immédiate de 30 € sur le Fairphone 6. L'appareil s'affiche à 519 € au lieu de 549 €, avec un stockage de 256 Go.

Le Fairphone (Gen.6) marque une rupture avec les générations précédentes du constructeur tout en prouvant qu'écologie et technologie peuvent faire bon ménage.

 

Plus fin, plus puissant et doté d'un écran OLED 120 Hz, il n'a plus à rougir face aux flagships traditionnels. Son processeur Snapdragon 7s Gen 3 assure une très belle fluidité, tout en intégrant les dernières innovations comme l'assistant IA Google Gemini.

La durabilité au cœur de l'expérience

Acheter un Fairphone 6, c'est avant tout voter pour la réparabilité. Le constructeur garantit la disponibilité des pièces détachées pendant 96 mois (soit 8 ans). La batterie, point faible habituel des mobiles, est ici remplaçable en quelques secondes sans aucun outil.

Le Fairphone (Gen.6)
Le Fairphone (Gen.6)

C'est un anti-iPhone : on ne l'achète pas pour paraître, mais pour ne plus avoir à racheter.

✅ Les atouts durabilité

  • Support logiciel exceptionnel de 8 ans
  • Garantie constructeur étendue (5 ans)
  • Design modulaire (réparation facile)
  • Batterie remplaçable de 4415 mAh

⚠️ Les points d'attention

  • Pas de chargeur ni de câble inclus
  • Indice de protection limité (IP55)
  • Design un peu plus épais (9,6 mm)
 

Des performances totalement adaptées à 2026

Sur sa page dédiée, l'expert d'Orange est formel, le Fairphone 6 a franchi un cap technique :

Le Fairphone 6 marque une nouvelle étape dans l’électronique responsable. Plus puissant, plus fluide et encore plus durable, il combine des performances solides avec un engagement environnemental concret. Son processeur de dernière génération, son autonomie optimisée et son écran OLED 120 Hz assurent une expérience fluide au quotidien.

Son écran LTPO OLED de 6,31 pouces offre effectivement une clarté assez remarquable, tandis que le capteur photo principal de 50 MP, boosté par l'IA, capture des clichés efficaces, même si la photo/vidéo n'est pas son point fort, préférant se focaliser sur d'autres aspects.

CaractéristiqueSpécifications Fairphone 6
ProcesseurSnapdragon 7s Gen3 (8 cœurs)
ÉcranOLED 6,31" - 120 Hz - Gorilla Glass 7i
Stockage / RAM256 Go (ext. 2 To) / 8 Go RAM
Appareil PhotoPrincipal 50 MP / Selfie 32 MP
Engagement8 ans de MAJ / Pièces dispo 8 ans

Le Fairphone 6 introduit également une nouveauté logicielle : Fairphone Moments. Ce mode permet de configurer un espace numérique épuré pour se déconnecter des distractions et se concentrer sur l'essentiel.

 

C'est une vision globale du bien-être digital qui complète parfaitement l'approche matérielle responsable de la marque et qu'on aimerait voir intégrée dans plus de modèles.

L'avis de la rédaction : À 519 € chez Orange, il offre un rapport longévité/prix imbattable. C'est un smartphone que vous n'achèterez pas pour deux ans, mais pour une bonne partie de la décennie.

Rémi Deschamps

Rémi Deschamps

Responsable éditorial LesMobiles.com

D'abord rédacteur sur Edcom pour l'univers des télécom, et Ariase pour celui du jeu vidéo traditionnel, j’ai découvert et me suis spécialisé dans la jungle du smartphone en arrivant à la rédaction de LesMobiles. Désormais responsable éditorial, j’analyse et présente les nouveautés, pour aider chacun à mieux comprendre cet univers complexe.
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