Fairphone 6 chez Orange : le pari d'un smartphone pour la décennie ?

L'offre flash Orange : Jusqu'au 18 mars 2026, profitez d'une remise immédiate de 30 € sur le Fairphone 6. L'appareil s'affiche à 519 € au lieu de 549 €, avec un stockage de 256 Go.

Le Fairphone (Gen.6) marque une rupture avec les générations précédentes du constructeur tout en prouvant qu'écologie et technologie peuvent faire bon ménage.

Plus fin, plus puissant et doté d'un écran OLED 120 Hz, il n'a plus à rougir face aux flagships traditionnels. Son processeur Snapdragon 7s Gen 3 assure une très belle fluidité, tout en intégrant les dernières innovations comme l'assistant IA Google Gemini.

La durabilité au cœur de l'expérience

Acheter un Fairphone 6, c'est avant tout voter pour la réparabilité. Le constructeur garantit la disponibilité des pièces détachées pendant 96 mois (soit 8 ans). La batterie, point faible habituel des mobiles, est ici remplaçable en quelques secondes sans aucun outil.

Le Fairphone (Gen.6)

C'est un anti-iPhone : on ne l'achète pas pour paraître, mais pour ne plus avoir à racheter.

✅ Les atouts durabilité Support logiciel exceptionnel de 8 ans

Garantie constructeur étendue (5 ans)

Design modulaire (réparation facile)

(réparation facile) Batterie remplaçable de 4415 mAh ⚠️ Les points d'attention Pas de chargeur ni de câble inclus

Indice de protection limité (IP55)

Design un peu plus épais (9,6 mm)

Des performances totalement adaptées à 2026

Sur sa page dédiée, l'expert d'Orange est formel, le Fairphone 6 a franchi un cap technique :

Le Fairphone 6 marque une nouvelle étape dans l’électronique responsable. Plus puissant, plus fluide et encore plus durable, il combine des performances solides avec un engagement environnemental concret. Son processeur de dernière génération, son autonomie optimisée et son écran OLED 120 Hz assurent une expérience fluide au quotidien.

Son écran LTPO OLED de 6,31 pouces offre effectivement une clarté assez remarquable, tandis que le capteur photo principal de 50 MP, boosté par l'IA, capture des clichés efficaces, même si la photo/vidéo n'est pas son point fort, préférant se focaliser sur d'autres aspects.

Caractéristique Spécifications Fairphone 6 Processeur Snapdragon 7s Gen3 (8 cœurs) Écran OLED 6,31" - 120 Hz - Gorilla Glass 7i Stockage / RAM 256 Go (ext. 2 To) / 8 Go RAM Appareil Photo Principal 50 MP / Selfie 32 MP Engagement 8 ans de MAJ / Pièces dispo 8 ans

Le Fairphone 6 introduit également une nouveauté logicielle : Fairphone Moments. Ce mode permet de configurer un espace numérique épuré pour se déconnecter des distractions et se concentrer sur l'essentiel.

C'est une vision globale du bien-être digital qui complète parfaitement l'approche matérielle responsable de la marque et qu'on aimerait voir intégrée dans plus de modèles.