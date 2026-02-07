Motorola Razr 70 : le smartphone pliant obtient plusieurs certifications avant son lancement

Motorola prépare activement le lancement de sa prochaine série de smartphones pliants Razr 70. Elle sera composée du modèle standard et de la version Ultra comme pour la précédente qui comptait dans ses rangs le Razr 60 et le Razr 60 Ultra. D'après les informations disponibles, le Motorola Razr 70, portant le numéro de modèle XT2657-8, vient d'obtenir la certification TDRA de l'autorité de régulation des Émirats arabes unis. Cette approbation intervient peu après celle accordée au Razr 70 Ultra, enregistré sous la référence XT2655-1 auprès de la même instance.

Plusieurs numéros de série

Au-delà de la certification TDRA, la déclinaison XT2657-8 du Razr 70 a également reçu l'aval de l'autorité EEC. Selon Evan Blass, spécialiste reconnu dans des fuites qui se sont avérées exactes, pas moins de six numéros de modèle différents correspondent au Razr 70 : XT2657-1, XT2657-2, XT2657-3, XT2657-4, XT2657-V et XT2657-8. Ce nombre de références s'explique par la stratégie de Motorola de proposer des variantes adaptées à chaque marché. Par exemple, la version XT2657-V sera notamment destinée à l'opérateur américain Verizon. Le smartphone a par ailleurs été homologué par l'Anatel au Brésil le 7 janvier 2026, confirmant que la commercialisation brésilienne fait aussi partie des priorités du fabricant.

Motorola Razr 60 Ultra

Un lancement prévu au premier semestre 2026

En s'appuyant sur les habitudes de nomenclature de la marque, le Motorola Razr 70 pourrait être commercialisé sous l'appellation Motorola Razr 2026 sur le marché américain. Bien que Motorola n'ait pas encore communiqué officiellement sur les spécifications techniques du produit, les certifications obtenues suggèrent que le lancement interviendra au cours du premier semestre 2026. Cette chronologie semble cohérente avec le calendrier adopté pour la génération précédente, puisque le Razr 60 avait été dévoilé en avril 2025.

Le fabricant pourrait profiter de cette période pour affiner sa stratégie face à une concurrence accrue dans le segment des smartphones pliants. Les analystes estiment que le Razr 70 devra se démarquer dans un contexte où Samsung conserve sa position dominante avec les gammes Galaxy Z Flip7 et Z Flip7 FE.

