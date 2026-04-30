Motorola Razr 70 : une nouvelle génération de smartphones pliants en trois versions

À retenir Trois modèles pliants sont prévus : Motorola Razr 70, Razr 70 Plus et Razr 70 Ultra.

: Motorola Razr 70, Razr 70 Plus et Razr 70 Ultra. Écrans externes : 4 pouces pour les modèles Plus et Ultra, 3,63 pouces pour le modèle de base.

pour les modèles Plus et Ultra, pour le modèle de base. Performances : Razr 70 Ultra avec Snapdragon 8 Elite , Razr 70 Plus avec Snapdragon 8s Gen 3 , et Razr 70 avec MediaTek Dimensity 7450X .

, Razr 70 Plus avec , et Razr 70 avec . Autonomie : jusqu'à 36 heures pour les modèles Ultra et 70, 31 heures pour le modèle Plus.

pour les modèles Ultra et 70, pour le modèle Plus. Disponibilité en mai 2026 avec des prix de 999 à 1499 euros selon le modèle.

Alors que Samsung est assez prudent avec ces smartphones à clapet Galaxy Z Flip7 et Galaxy Z Flip7 FE, la marque Motorola se montre plus offensive avec trois nouveaux modèles. Les trois appareils misent sur les matériaux et les finitions PANTONE pour se différencier. Les coloris et textures – Alcantara, bois naturel, teintes Mountain View ou Violet Ice. L’ensemble de la gamme affiche une certification IP48, une charnière renforcée en titane et des verres Gorilla Glass Ceramic ou Victus, censés assurer une meilleure résistance aux chocs et à l’eau par rapport aux générations antérieures, selon Motorola.

Razr 70 Ultra : la proposition la plus ambitieuse du clapet pliant

Au sommet de la gamme, le Motorola Razr 70 Ultra apparaît comme la vitrine technologique de la marque. Il adopte un écran interne AMOLED de 6,96 pouces, avec définition 1224 x 2992, compatibilité Dolby Vision, prise en charge de plus d’un milliard de couleurs et luminosité HDR annoncée jusqu’à 5000 cd/m², avec certification Pantone Validated pour les couleurs et les teintes de peau. À l’extérieur, un écran interactif de 4 pouces, 165 Hz et jusqu’à 3000 cd/m², permet de gérer notifications, appels, jeux, widgets ou playlists sans ouvrir l’appareil, et même de lancer des interactions vocales avec Google Gemini par simple geste de la main.

Côté performances, le Razr 70 Ultra s’appuie sur le Snapdragon 8 Elite, couplé à de la RAM LPDDR5X et à du stockage UFS, Motorola évoquant une plateforme calibrée pour les usages les plus exigeants, y compris les traitements d’IA. Le système photo triple 50 mégapixels, avec capteur LOFIC, est censé capturer jusqu’à six fois plus de plage dynamique que le Razr 60 Ultra, tandis que l’enregistrement Dolby Vision veut améliorer profondeur et contraste des vidéos.

La batterie 5000 mAh, basée sur une technologie silicium‑carbone, est annoncée pour plus de 36 heures d’autonomie, avec charge filaire 68 W TurboPower (une journée d’usage en huit minutes selon Motorola), charge sans fil 30 W et recharge inversée. Le design mise enfin sur deux finitions : Pantone Orient Blue avec dos en Alcantara et Pantone Cocoa avec placage bois naturel, associées à une protection Corning Gorilla Glass Ceramic sur certaines zones.

Razr 70 Plus : le milieu de gamme pliant chez Motorola

Le Motorola Razr 70 Plus occupe la position intermédiaire. Il conserve l’écran externe de 4 pouces avec fréquence de 165 Hz et luminosité jusqu’à 2400 cd/m², permettant de gérer une grande partie des usages sans déplier le smartphone. L’écran interne AMOLED de 6,90 pouces reste compatible Dolby Vision, HDR10, 165 Hz et Pantone Validated, pour une restitution annoncée fidèle des couleurs. Le design est caractérisé par une finition Pantone Mountain View avec motif jacquard, et une protection Corning Gorilla Glass Victus, tandis que la certification IP48 est également au rendez‑vous.

Sur le plan technique, Motorola indique que le Razr 70 Plus est animé par un Snapdragon 8s Gen 3, associé à 12 Go de RAM LPDDR5X (avec fonction RAM Boost) et à un stockage UFS 4.0, sous Android 16. Le module photo regroupe deux capteurs de 50 mégapixels (principal et ultra grand-angle/macro), avec stabilisation optique et technologie Quad Pixel, et une caméra interne de 32 mégapixels pour les selfies. La batterie 4500 mAh est donnée pour plus de 31 heures d’autonomie, avec charge 45 W TurboPower, charge sans fil 15 W et recharge inversée 5 W.

Le Razr 70, le plus accessible

Le Motorola Razr 70, présenté comme l’option la plus accessible, conserve néanmoins un positionnement technique proche de certains pliants concurrents. Il intègre un écran externe AMOLED de 3,63 pouces (1056 x 1066), à 90 Hz, luminosité 1700 cd/m², compatible Dolby Vision et protégé par Gorilla Glass Victus. L’écran interne de 6,90 pouces reste en AMOLED, 120 Hz, HDR10, Dolby Vision et Pantone Validated, ce qui le rapproche des diagonales et caractéristiques déjà évoquées dans les fuites préalables.

Le smartphone repose sur un SoC MediaTek Dimensity 7450X, avec 8 ou 12 Go de RAM LPDDR5X (RAM Boost) et stockage jusqu’à 512 Go UFS 3.1 selon les versions ou marchés.

La partie photo reprend un double capteur 50 mégapixels (principal + ultra grand-angle/macro), épaulé par Flex View pour des prises de vue mains libres, et une caméra interne de 32 mégapixels. Motorola annonce une batterie 4800 mAh, avec plus de 36 heures d’autonomie, charge filaire 30 W TurboPower et charge sans fil 15 W. Plusieurs teintes Pantone (Hematite, Violet Ice, Sporting Green, Bright White) sont au programme, permettant de distinguer ce modèle des versions plus onéreuses.

Intelligence artificielle, expérience photo et robustesse communes

Sur l’ensemble de la gamme, Motorola met l’accent sur moto ai. Catch me up est chargé de résumer les notifications, Next Move de proposer des actions pertinentes, tandis qu’une recherche globale doit faciliter l’accès aux contenus. Motorola indique également laisser le choix entre plusieurs assistants : Google Gemini, Microsoft Copilot ou Perplexity AI peuvent être sollicités selon les usages.

Les fonctions photo sont présentes : Flex View transforme le smartphone en trépied de poche ; un mode de zoom par rotation façon caméscope (Camcorder Rotate to Zoom) est intégré ; Group Shot peut combiner les meilleures expressions de plusieurs personnes (jusqu’à dix visages, sauf sur le Razr 70). Signature Style apprend les préférences de retouche de l’utilisateur, tandis que Frame Match permet de reproduire un cadrage particulier.

Motorola évoque aussi un Ultra HDR optimisé pour Instagram et l’ajout de filigranes intelligents sur les clichés. Par ailleurs, une fonction de reconnaissance des vêtements présents dans la galerie permettrait de recomposer des tenues, transformant la photothèque en vestiaire numérique, selon le fabricant.

Disponibilité et prix

En France, Motorola prévoit une disponibilité des trois modèles Razr 70 au mois de mai 2026. La marque annonce un prix public conseillé de 1499 euros pour le Motorola Razr 70 ultra en configuration 16 Go de RAM et 512 Go de stockage. Le Motorola Razr 70 Plus, équipé de 12 Go de RAM et 512 Go de stockage, est annoncé à 1199 euros. Enfin, le Motorola Razr 70, dans sa version 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, est annoncé à 999 euros.

