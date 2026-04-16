Motorola Razr Fold : Un appareil photo pliant reçoit enfin sa médaille d'or chez DXOMARK

Si vous suivez l'actualité des mobiles Motorola, vous savez que la marque de Chicago a parcouru un chemin immense pour revenir sur le devant de la scène.

Avec le Motorola Razr Fold, le constructeur ne se contente pas de proposer un bel objet design. Il vient de franchir un cap technique. Une véritable performance, oui, mais à quel prix ?

À retenir : Le Razr Fold obtient le label « Gold » après le test caméra de DXOMARK. C’est une performance rare qui le place dans un cercle très fermé, aux côtés du Google Pixel 9 Pro Fold, seul autre pliant à avoir atteint un tel niveau d'excellence optique.

Un score qui change la donne pour le format clapet

Jusqu'à présent, choisir un smartphone pliant revenait souvent à accepter une partie photo légèrement en retrait par rapport à un modèle haut de gamme classique.

Le test de DXOMARK sur le Motorola Razr Fold vient balayer cette idée reçue. En effet, le laboratoire souligne que l'appareil met en œuvre une gestion de l'exposition très précise et un rendu des couleurs qui flatte l'œil sans tomber dans l'artificiel.

Motorola parvient donc ici à donner à son pliant de quoi maîtriser les scènes complexes grâce à un processeur excellement optimisé pour le traitement d'image.

Concrètement, le Razr Fold brille par sa mise au point rapide et son efficacité en vidéo.

L'interface est simple à vivre et permet de déclencher rapidement sans passer son temps dans les réglages.

Toutefois, on parle ici d'un smartphone qui n'est vraiment pas fait pour tous, car plus que jamais l'adjectif « luxe » est de mise au vu de son prix dépassant les 2 000 €. L'appareil est excellent, c'est un fait.

Pourquoi cette médaille d'or est-elle importante ?

Pour Motorola, cette médaille d'or est une consécration. Elle valide des années d'investissement dans l'optimisation logicielle pour atteindre le sommet du classement, un terrain où Google régnait presque sans partage sur le segment des pliants.

✅ Les points forts validés Exposition : Une précision remarquable dans toutes les conditions.

Une précision remarquable dans toutes les conditions. Héritage Gold : Rejoint le cercle très fermé des pliants médaillés.

Rejoint le cercle très fermé des pliants médaillés. Polyvalence : Le meilleur photophone de sa catégorie. ⚠️ À garder en tête Zoom : Performant, mais encore un cran derrière les modèles "Ultra".

Performant, mais encore un cran derrière les modèles "Ultra". Texture : Un léger bruit numérique peut apparaître en très basse lumière.

En résumé, le Motorola Razr Fold n'est plus seulement une alternative esthétique aux leaders du marché pliant que sont Google et Samsung. C'est un appareil complet qui s'offre le luxe de donner des leçons de photographie à des modèles beaucoup plus encombrants.

C'est contre-intuitif quand on regarde la finesse de l'objet, et pourtant vrai : le pliage n'est plus un frein à la qualité d'un bloc photo.

Maintenant que deux constructeurs ont prouvé que les pliants pouvaient décrocher l'or en photo, combien de temps faudra-t-il à la concurrence pour réagir ?