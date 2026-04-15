Xiaomi dévoile le Redmi A7 Pro à prix plancher

À retenir Le Redmi A7 Pro dispose d'un écran de 6,9 pouces avec une définition de 720 x 1600 pixels .

dispose d'un écran de avec une définition de . Il est équipé d'une batterie de 6000 mAh offrant plus de deux jours d'utilisation légère.

offrant plus de deux jours d'utilisation légère. Le smartphone intègre Xiaomi HyperOS 3 et un double capteur IA de 13 mégapixels pour des photos améliorées.

Afin de compléter sa très large gamme de smartphones pour les petits budgets, Xiaomi propose désormais le Redmi A7 Pro. Ce nouveau modèle embarque un grand écran de 6,9 pouces offrant une luminosité maximale de 800 cd/m² et une fréquence de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz selon le fabricant mais une définition de 720 x 1600 pixels. Cette dalle veut garantir des images nettes même en extérieur et une navigation fluide pour les réseaux sociaux ou les vidéos.

Des technologies intéressantes et une grosse batterie à bord

Comme quoi certaines technologies ne sont pas uniquement réservées aux modèles haut de gamme, sur celui-ci, on peut compter sur la fonction Wet Touch 2.0. Celle-ci peut être pratique sous la pluie ou lorsqu’on a les doigts humides, voire gras autorisant à utiliser l’écran même dans de tels cas.

Pour fonctionner longtemps, le Redmi A7 Pro est doté d’une batterie ayant une capacité de 6000 mAh offrant, selon la marque, plus de deux jours d'utilisation légère. Bien entendu, le temps d’usage dépendra toujours des applications que l’on fait fonctionner et potentiellement des actions que l’on met en place pour économie de la batterie. Xiaomi nous promet que cette batterie supporte 1000 cycles de charge en conservant plus de 80% de capacité.

Le processeur octa-core et le stockage UFS 2.2 entend assurer une gestion fluide des tâches quotidiennes, avec extension RAM jusqu'à 8 Go sur la version 4 Go. Notez la possibilité d’insérer une carte mémoire jusqu’à 2 To, pour stocker vos données, en plus de la mémoire intégrée.

Logiciel et photographie avancés

Xiaomi HyperOS 3 marque la première intégration dans la série A de Google Gemini et la fonction Entourer pour chercher avec Google. La fonction HyperIsland optimise le multitâche tandis que la technologie Xiaomi Interconnectivity veut faciliter les échanges entre appareils Xiaomi.

En photographie, le double capteur IA de 13 mégapixels avec capteur agrandi capte 13% de lumière en plus que le Redmi A5, pour des images lumineuses et nettes via HDR+. La caméra frontale 8 mégapixels promet des clichés corrects qui peuvent être embellis ainsi qu’un mode nuit. En outre, la fonction AI Sky édite les cieux, et le mode Document scanne les reçus ou les notes prises à la main.

Design et fonctionnalités pratiques

Avec 8,15 mm d'épaisseur, le Redmi A7 Pro veut offrir une bonne prise en main et au dos, il y a une bague décorative autour de l'objectif. Il fait 208 grammes sur la balance, ce qui n’est pas peu. Le mobile est certifié IP54 donc seulement résistant aux éclaboussures. I lest compatible avec les réseaux 4G, Wi-Fi et Bluetooth. L’appareil est disponible en noir, bleu, vert avec des motifs qui rappellent un peu ceux de certains mobiles de la marque realme. Il intègre le volume boosté à 200%, une prise audio 3,5 mm, un capteur d'empreintes latéral et la technologie NFC pour les paiements sans contact et l’appairage instantané.

Disponibilité et prix du Xiaomi Redmi A7 Pro

Le nouveau smartphone Redmi A7 Pro est décliné avec 64 Go de mémoire interne à 129 euros tandis que la version 128 Go est proposée à 159 euros.

