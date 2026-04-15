Top 10 des ventes mondiales : l'iPhone 17 Pro Max survole les débats, Samsung résiste par le milieu de gamme

Les chiffres du quatrième trimestre 2025 viennent de tomber, et le verdict de Counterpoint Research est sans appel : Apple verrouille le podium mondial tandis que Samsung consolide ses positions grâce à une gamme A plus solide que jamais.

Rémi Deschamps - publié le 15/04/2026 à 17h45
Un homme présente l'analyse des ventes mondiales de smartphones du quatrième trimestre 2025 devant une salle de conférence.

Si vous aviez suivi notre analyse sur le top 10 des ventes au Q3 2025, vous saviez que le duel entre les deux géants était serré. 

Mais pour cette fin d'année, la firme de Cupertino a passé la vitesse supérieure. Selon les données publiées par Counterpoint Research, les dix modèles les plus populaires captent à eux seuls 23 % du marché global. C'est tout bonnement énorme !

RangModèleConstructeur
1iPhone 17 Pro MaxApple
2iPhone 17Apple
3iPhone 17 ProApple
4Galaxy A56Samsung
5iPhone 16Apple
6Galaxy A36Samsung
7iPhone 15Apple
8Galaxy A07Samsung
9Redmi A5Xiaomi
10Galaxy S25Samsung

Apple fait un triplé historique en tête de peloton

C’est une démonstration de force. L'iPhone 17 Pro Max s'empare de la première place, talonné de très près par l'iPhone 17 classique et l'iPhone 17 Pro

Ce qui frappe, c'est que les nouveautés de cette génération, notamment l'augmentation de la mémoire vive et le passage à des écrans plus fluides sur les modèles de base, ont déclenché un cycle de renouvellement massif.

 

Contrairement à certaines années où les anciens modèles jouaient les prolongations, le public s'est rué sur la dernière cuvée. Apple place ainsi cinq smartphones dans ce classement, prouvant que sa stratégie de segmentation fonctionne à plein régime, même quand les tarifs s'envolent.

Samsung : la force tranquille de la gamme Galaxy A

Chez les Sud-Coréens, la stratégie est radicalement différente. Si Apple brille par le haut, Samsung encaisse les volumes par sa capacité à proposer des appareils pensés pour durer à des tarifs accessibles. 

Le Galaxy A56 devient ainsi le smartphone Android le plus vendu au monde sur ce trimestre, juste devant le Galaxy A36.

 

Le Galaxy A07, modèle d'entrée de gamme par excellence, continue de cartonner dans les marchés émergents.

Mais la vraie surprise vient du Galaxy S25. En parvenant à se hisser à la dixième place, il montre que les efforts de Samsung sur l'intelligence artificielle embarquée commencent à payer auprès du grand public, aidés par des coups de pouce tarifaires bien sentis en fin d'année.

Xiaomi maintient sa présence dans la jungle du smartphone

Dans ce duel de titans, Xiaomi parvient à sauver les meubles avec son Redmi A5. Positionné à la neuvième place, ce smartphone est la preuve que le rapport qualité/prix reste le nerf de la guerre, particulièrement en Amérique Latine et au Moyen-Orient. 

C'est l'option budget qui résiste à l'hégémonie du duo de tête.

✅ Ce qu'il faut retenir

  • Domination d'Apple : Les trois premières places sont occupées par la gamme 17.
  • Succès d'Android : Le Galaxy A56 est le chouchou des utilisateurs hors iOS.
  • IA en hausse : Le Galaxy S25 confirme l'intérêt pour les fonctions intelligentes.

⚠️ Les points de vigilance

  • Marché bipolaire : Apple et Samsung occupent 9 places sur 10.
  • Concentration : Les 10 premiers modèles pèsent de plus en plus lourd.
  • Essoufflement des autres : Xiaomi est le seul à exister face aux deux géants.

Que faut-il retenir de ces chiffres du Q4 2025 ?

Ce Q4 2025 nous montre un marché qui se cristallise autour de valeurs sûres. On pourrait croire que la diversité s'étiole, mais force est de constater que les utilisateurs préfèrent désormais miser sur des marques capables d'assurer un suivi logiciel sur le long terme

C'est contre-intuitif quand on regarde les prix de l'iPhone, et pourtant vrai : on achète un prix, mais on cherche surtout la tranquillité d'esprit.

Si l'IA et les performances brutes font vendre des iPhone 17 Pro Max par palettes, c'est peut-être la promesse de garder son mobile cinq, six, voire même sept ans qui fait désormais la différence. 

La prochaine bataille ne se jouera probablement pas sur la photo ou l'IA, mais bien plus simplement sur la durabilité.

Rémi Deschamps

Rémi Deschamps

Responsable éditorial LesMobiles.com

D'abord rédacteur sur Edcom pour l'univers des télécom, et Ariase pour celui du jeu vidéo traditionnel, j’ai découvert et me suis spécialisé dans la jungle du smartphone en arrivant à la rédaction de LesMobiles. Désormais responsable éditorial, j’analyse et présente les nouveautés, pour aider chacun à mieux comprendre cet univers complexe.
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