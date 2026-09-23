Motorola Signature 27 : le nouveau fleuron passe au Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 et s'associe à Bang & Olufsen

À retenir Le Motorola Signature 27 intègre le processeur Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 .

intègre le processeur . Il dispose d'un capteur photo de 200 mégapixels avec un zoom 100x Super Zoom .

avec un zoom . Un partenariat avec Bang & Olufsen pour l'audio est annoncé.

Motorola a profité du Snapdragon Summit organisé par Qualcomm le 22 septembre 2026 pour présenter son nouveau smartphone haut de gamme, le Signature 27. Il représente la deuxième génération de sa gamme Signature, dont le premier modèle avait été lancé en février 2026. Le fabricant, filiale de Lenovo, a par ailleurs profité de l'occasion pour officialiser un changement de nomenclature. En effet, les futurs modèles de la gamme porteront désormais les deux derniers chiffres de l'année suivant leur sortie. Il sera ainsi plus facile de se repérer.

Le Signature 27 fait partie des tout premiers smartphones au monde à embarquer le Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, la nouvelle puce phare de Qualcomm gravée en 2 nanomètres, dévoilée le même jour.

Selon le fabricant, cette puce doit apporter des gains significatifs en matière d'intelligence artificielle embarquée, de traitement photographique et de fluidité pour le jeu vidéo. Pour accompagner cette montée en puissance, Motorola a développé un nouveau système de refroidissement baptisé ArcticMesh, présenté comme 40 % plus performant que celui de la génération précédente. Il associe un gel thermique enrichi au diamant, du métal liquide, un maillage de cuivre et une chambre à vapeur 3D repensée. La connectivité évolue aussi avec une nouvelle antenne à six éléments, censée doubler les débits de téléchargement et accélérer l'accès aux applications d'intelligence artificielle hébergées dans le cloud.

Un capteur photo agrandi et un partenariat audio inédit

Sur le plan de la photo, le Signature 27 reprend un capteur principal Sony LYTIA 910 de 50 mégapixels, déjà présent sur le modèle précédent. La nouveauté vient du téléobjectif périscopique, qui passe de 50 à 200 mégapixels et promet un zoom présenté par la marque comme un « 100x Super Zoom », avec une compatibilité Dolby Vision pour la vidéo. D'après plusieurs visuels dévoilés en amont du lancement, le module photo adopte un design asymétrique inédit chez Motorola, avec quatre objectifs répartis sur deux rangées, formant un îlot massif à l'arrière du téléphone. Ce choix esthétique tranche avec le module carré et compact du Signature original.

Autre annonce marquante, Motorola officialise un partenariat mondial et pluriannuel avec Bang & Olufsen. C'est la première fois qu'un smartphone haut de gamme de la marque porte la mention « Audio by Bang & Olufsen », sans que l’on connaisse encore tous les détails techniques sur les haut-parleurs et le réglage sonore appliqué. Le Signature 27 fonctionne sous Android 17 et bénéficiera, selon le fabricant, de sept années de mises à jour du système d'exploitation et de sécurité.

Disponibilité et prix

Motorola n'a communiqué ni prix ni date de commercialisation précise pour le Signature 27. Sur son site officiel américain, la marque évoque simplement une disponibilité prévue pour le mois de novembre 2026. Deux coloris ont en revanche été confirmés : Pantone Coal Smoke et Pantone Capulet Olive. Une déclinaison spéciale ornée de cristaux Swarovski, dans la continuité du modèle précédent, est également évoquée par certaines sources, sans confirmation officielle à ce stade.

