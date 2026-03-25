Ni iPhone, ni Samsung, un gros code promo sur ce smartphone pliant américain jusqu'à ce soir uniquement

Le marché des smartphones pliables gagne du terrain années après années, et si en France nous sommes encore un peu frileux contrairement à la Corée où ce type de smartphone foisonne, une une offre flash vient bousculer les prix habituels de cette technologie jusqu'à ce soir.

Rémi Deschamps - publié le 25/03/2026 à 17h45
Le Motrola razr 60 pliant en promo chez Rakuten

Le Motorola razr 60 voit son tarif chuter sur Rakuten grâce au code RAKUTEN40, valable uniquement jusqu'à ce soir minuit. Affiché initialement à 509,98 €, il passe ainsi sous la barre des 470 €.

Le Motorola razr 60 permet d'accéder à l'expérience du format clapet avec une configuration technique solide, mais à un prix contenu, c'est là sa force.

 

Motorola : une marque qui domine le classement technique

Bien que moins médiatisée en France que certains de ses concurrents, la marque Motorola affiche une vitalité remarquable en ce moment. Preuve de ce savoir-faire, notre algorithme a récemment placé le Motorola Signature en tête du classement smartphone, le désignant comme l'appareil possédant la meilleure fiche technique au monde.

Le Motorola razr 60 profite de ce savoir-faire avec un écran principal de 6,9 pouces extrêmement fluide et une intégration logicielle soignée sous Android bien évidemment.

CaractéristiqueDétails du razr 60
Écran principal6,9" OLED pliable
Stockage / RAM256 Go / 8 Go
Système d'exploitationAndroid
Batterie4500 mAh
 

L'expérience du pliable enfin accessible

Le format compact du razr 60 une fois replié constitue son principal atout. Il se glisse dans n'importe quelle poche tout en offrant une surface d'affichage très importante une fois ouvert.

Sa compatibilité 5G et son espace de stockage de 256 Go permettent d'envisager une utilisation intensive sur plusieurs années, ce qui permet d'en faire un appareil pratique, agréable, utile, loin des représentations très « gadgets » que l'on peut se faire de certains smartphones pliants (et parfois à raison vu certains prix absolument pantagruéliques).

  • Design iconique : Une finition bleue élégante et une charnière robuste.
  • Code promotionnel : N'oubliez pas de saisir RAKUTEN40 avant minuit pour déduire 40 € de la facture.
  • Points fidélité : Cet achat permet de cumuler environ 25,50 € sur votre compte Rakuten.

Notre avis  : Si vous n'êtes pas pressé par la livraison (comptez environ deux semaines), cette remise transforme le prix de ce smartphone pliant en celui d'un milieu de gamme classique. C'est un excellent moyen de sauter le pas vers cette technologie, mais à un prix raisonnable très loin des plus de 2000 € d'un Galaxy Fold.

 
Rémi Deschamps

Rémi Deschamps

Responsable éditorial LesMobiles.com

D'abord rédacteur sur Edcom pour l'univers des télécom, et Ariase pour celui du jeu vidéo traditionnel, j’ai découvert et me suis spécialisé dans la jungle du smartphone en arrivant à la rédaction de LesMobiles. Désormais responsable éditorial, j’analyse et présente les nouveautés, pour aider chacun à mieux comprendre cet univers complexe.
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