Ni iPhone, ni Samsung, un gros code promo sur ce smartphone pliant américain jusqu'à ce soir uniquement

Le Motorola razr 60 voit son tarif chuter sur Rakuten grâce au code RAKUTEN40, valable uniquement jusqu'à ce soir minuit. Affiché initialement à 509,98 €, il passe ainsi sous la barre des 470 €.

Le Motorola razr 60 permet d'accéder à l'expérience du format clapet avec une configuration technique solide, mais à un prix contenu, c'est là sa force.

Motorola : une marque qui domine le classement technique

Bien que moins médiatisée en France que certains de ses concurrents, la marque Motorola affiche une vitalité remarquable en ce moment. Preuve de ce savoir-faire, notre algorithme a récemment placé le Motorola Signature en tête du classement smartphone, le désignant comme l'appareil possédant la meilleure fiche technique au monde.

Le Motorola razr 60 profite de ce savoir-faire avec un écran principal de 6,9 pouces extrêmement fluide et une intégration logicielle soignée sous Android bien évidemment.

Caractéristique Détails du razr 60 Écran principal 6,9" OLED pliable Stockage / RAM 256 Go / 8 Go Système d'exploitation Android Batterie 4500 mAh

L'expérience du pliable enfin accessible

Le format compact du razr 60 une fois replié constitue son principal atout. Il se glisse dans n'importe quelle poche tout en offrant une surface d'affichage très importante une fois ouvert.

Sa compatibilité 5G et son espace de stockage de 256 Go permettent d'envisager une utilisation intensive sur plusieurs années, ce qui permet d'en faire un appareil pratique, agréable, utile, loin des représentations très « gadgets » que l'on peut se faire de certains smartphones pliants (et parfois à raison vu certains prix absolument pantagruéliques).

Design iconique : Une finition bleue élégante et une charnière robuste.

Une finition bleue élégante et une charnière robuste. Code promotionnel : N'oubliez pas de saisir RAKUTEN40 avant minuit pour déduire 40 € de la facture.

N'oubliez pas de saisir avant minuit pour déduire 40 € de la facture. Points fidélité : Cet achat permet de cumuler environ 25,50 € sur votre compte Rakuten.