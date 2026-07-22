Samsung Galaxy Z Fold8 : le pliable format passeport arrive avant l'iPhone pliable

À retenir Le Galaxy Z Fold8 a un format « passeport », plus large et plus court que ses prédécesseurs.

a un format « passeport », plus large et plus court que ses prédécesseurs. Il pèse 201 grammes , le modèle Fold le plus léger de Samsung.

, le modèle Fold le plus léger de Samsung. L'écran externe mesure 5,5 pouces , adapté au défilement des réseaux sociaux.

, adapté au défilement des réseaux sociaux. La batterie a une capacité de 4800 mAh avec une recharge rapide de 45 W.

avec une recharge rapide de 45 W. Le prix commence à 1999 euros pour la version 256 Go.

Le nom du Galaxy Z Fold8 peut semer la confusion. Contrairement à ce que son intitulé suggère, cet appareil ne remplace pas le Galaxy Z Fold7. Ce rôle est désormais attribué au Galaxy Z Fold8 Ultra, qui conserve le grand format « livre ». Le Fold8 « tout court » inaugure quant à lui une silhouette inédite chez Samsung : plus large et plus courte, pensée comme un passeport une fois repliée. On pense qu’il s’agit du même format que le premier smartphone pliant d’Apple, l’iPhone Ultra, si c’est bien son nom.

Ses dimensions sont de 123,9 x 161,4 x 4,5 mm déplié, et de 123,9 x 81,9 x 9,7 mm lorsqu’il est plié. Avec un poids de 201 grammes, il devient le modèle Fold le plus léger jamais produit par la marque, contre 215 grammes pour le Galaxy Z Fold7 et le Galaxy Z Fold8 Ultra.

Fermé, l'appareil propose un écran externe de 5,5 pouces au format allongé 10:16, qui veut être parfaitement adapté au défilement des réseaux sociaux comme TikTok ou Instagram d'une seule main. Une fois ouvert, une dalle de 7,6 pouces au ratio 4:3 apparaît, aux proportions proches d'une petite tablette et pensée pour le visionnage de contenus vidéo en paysage. En pivotant l'appareil à 90 degrés, l'utilisateur retrouve un ratio 3:4, plus proche de l'expérience d'un Fold classique. L'écran atteint 3000 cd/m² en luminosité de pic, avec un traitement antireflet et un affichage LTPO en fréquence de rafraîchissement de 120 Hz.

Samsung intègre également sa technologie Flex Titanium, comme sur le Galaxy Z Fold8 Ultra. Rappelons qu’il s’agit d’un film et d’une plaque en alliage de titane glissés sous la dalle OLED, censés renforcer la solidité de l'écran et rendre le pli quasi invisible selon le fabricant.

Un format pour anticiper l'arrivée d'Apple

Ce choix de format n'est pas anodin. D'après Counterpoint Research, le marché des pliables devrait croître d'environ 20% en 2026, porté notamment par l'entrée attendue d'Apple sur ce segment. Le cabinet d'études prévoit que Samsung conservera la première place avec près de 31% de parts de marché, mais talonné par un premier iPhone pliable crédité de 28% dès sa première année de commercialisation.

Or cet iPhone pliable, attendu pour la fin de l'année 2026, devrait lui aussi adopter un format large et court. Samsung dévoile donc son modèle passeport avant l'arrivée de son concurrent américain, à l'exception de Huawei qui a déjà commercialisé son Pura X Max en Chine sur un format similaire.

Silicium-carbone et fonction vidéo inédite

Sur le plan technique, le Galaxy Z Fold8 embarque un Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, légèrement surcadencé, associé à 12 Go de RAM (16 Go sur la version 1 To de stockage).

Côté batterie, Samsung introduit pour la première fois de son histoire une petite quantité de silicium-carbone dans la composition de ses batteries. Cette innovation permet d'atteindre une capacité globale de 4800 mAh dans un format compact. Grâce à la charge filaire de 45 W, la batterie se recharge à près de 70% en 30 minutes. La recharge sans fil de 20 W est également disponible, mais sans système d'aimants au dos de l'appareil.

En photo, le Galaxy Fold8 se limite à deux capteurs de 50 mégapixels : un grand-angle principal et un ultra grand-angle. Aucun téléobjectif n'est présent, ce qui exclut tout zoom optique dédié. Le module de 200 mégapixels ainsi que le triple capteur photo restent réservés au Galaxy Fold8 Ultra, plus haut de gamme.

En revanche, une nouvelle fonction vidéo de post-production fait son apparition : le recadrage dynamique. Alors qu'il fallait auparavant activer le suivi d'un sujet en mouvement au moment même du tournage, cette technologie permet désormais de le faire après l'enregistrement. L'utilisateur peut sélectionner un objet ou une personne sur une vidéo existante, et l'appareil suit automatiquement ce sujet en recadrant intelligemment l'image autour de lui, une fonction pensée pour le partage rapide sur les réseaux sociaux.

Disponibilité et prix

Le Galaxy Z Fold8 démarre à 1999 euros pour la version 256 Go, passe à 2199 euros en 512 Go et grimpe à 2399 euros pour la version 1 To. Quatre coloris sont proposés : lavande, blanc, graphite, ainsi qu'un pistache exclusif à la vente sur Samsung.com.

Le Galaxy Z Fold8 est disponible en précommande depuis aujourd'hui, sa commercialisation étant fixée au 7 août. Des bonus de reprise sont proposés chez les revendeurs partenaires. Pour les premiers acheteurs, Samsung ajoute une Mystery Box d'une valeur pouvant atteindre 568 euros, ainsi que six mois d'abonnement à Google AI Pro offerts.