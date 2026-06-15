Commençons par le plus parlant. Le Galaxy S25 Ultra a obtenu la note maximale de 5/5 dans notre test, et il s'affiche aujourd'hui à 859 € chez Amazon. Pour le modèle le plus complet de la série Galaxy S25, c'est un tarif rarement vu depuis sa sortie.

À ce prix, l'appareil revient à près de 610 € sous son tarif de lancement, soit une baisse d'environ 40 %.

Pourquoi son prix baisse maintenant

L'explication est simple. Le S25 Ultra est sorti début 2025, et Samsung a depuis commercialisé sa nouvelle génération, le Galaxy S26. Comme souvent, le modèle de l'année précédente voit son tarif reculer, alors que ses qualités, elles, ne bougent pas.

C'est ce qui rend l'offre intéressante. Vous payez moins cher un téléphone qui n'a rien perdu de ses capacités, et le suivi logiciel reste long puisque Samsung promet 7 ans de mises à jour depuis la sortie, soit un support assuré jusqu'en 2032 environ. De ce côté, vous voyez venir.

Ce que vaut encore le S25 Ultra

Sur la fiche technique, il tient toujours la comparaison avec les modèles récents. On y trouve un écran Dynamic AMOLED 2X de 6,9 pouces rafraîchi à 120 Hz, la puce Snapdragon 8 Elite parmi les plus performantes du moment, et le S Pen rangé directement dans le châssis, que peu de concurrents proposent encore.

La partie photo reste une référence, avec un capteur principal de 200 mégapixels et un zoom optique efficace de jour comme de nuit. Le tout dans un cadre en titane certifié IP68, avec une batterie de 5 000 mAh qui tient la journée sans difficulté.

✅ Points forts

Écran : une dalle de 6,9 pouces parmi les plus belles du marché, lumineuse et fluide

une dalle de 6,9 pouces parmi les plus belles du marché, lumineuse et fluide S Pen intégré : pratique pour annoter ou dessiner, sans accessoire à transporter

pratique pour annoter ou dessiner, sans accessoire à transporter Photo : capteur 200 Mpx et zoom optique polyvalents, y compris en faible lumière

capteur 200 Mpx et zoom optique polyvalents, y compris en faible lumière Longévité : 7 ans de mises à jour, donc un suivi jusqu'en 2032 environ

Faut-il l'acheter à ce prix ?

Si vous cherchez un très grand smartphone, complet et fait pour durer, le S25 Ultra à ce tarif est un choix solide. Vous renoncez aux quelques nouveautés du Galaxy S26 pour économiser plusieurs centaines d'euros sur un appareil qui reste excellent, et la différence ne se verra pas au quotidien pour la plupart des usages. Pour situer le modèle, vous pouvez parcourir notre catalogue des smartphones Samsung.

À notre avis, c'est aujourd'hui l'un des meilleurs rapports qualité-prix du très haut de gamme. Pensez simplement à vérifier la capacité de stockage et le coloris proposés au moment de votre commande, car ce type d'offre peut évoluer rapidement.