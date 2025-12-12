Nothing dévoile le Phone (3a) Community Edition, une version exclusive limitée à 1000 exemplaires

Le projet Community Edition 2025 a été lancé le 26 mars dernier, marquant la deuxième itération de cette approche collaborative unique dans l'industrie du smartphone. Selon la marque, plus de 700 propositions ont été soumises par des membres de la communauté du monde entier entre le 26 mars et le 23 avril 2025. Contrairement à l'édition précédente, cette version acceptait simultanément les candidatures dans quatre catégories distinctes : design matériel, conception logicielle, création d'accessoires et campagne marketing.

Des caractéristiques techniques identiques au modèle standard

Sur le plan technique, ne cherchez pas les différences. En effet, le Phone (3a) Community Edition ne propose aucune modification matérielle par rapport au modèle standard. D'après la marque, le smartphone conserve l'écran AMOLED de 6,77 pouces avec une définition de 1080 x 2392 pixels, une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, une gradation PWM à 2160 Hz et une luminosité maximale de 3000 cd/m². Le processeur Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 assure les performances, accompagné de 12 Go de RAM et de 256 Go de stockage interne.

La configuration photographique reste également inchangée avec un triple module arrière composé d'un capteur principal de 50 mégapixels doté d'une stabilisation optique et d'un autofocus, d'un téléobjectif de 50 mégapixels offrant un zoom optique 2x, et d'un ultra grand-angle de 8 mégapixels.

Le capteur frontal affiche une résolution de 32 mégapixels. L'autonomie est assurée par une batterie de 5000 mAh compatible avec la charge rapide filaire de 50 W. Le smartphone fonctionne sous Nothing OS 3.1 basé sur Android 15 et bénéficie d'une protection IP64 ainsi que d'un verre Panda.

Enfin, l'emblématique interface Glyph, avec ses alertes lumineuses au dos de l'appareil, demeure présente sur cette édition.

Nothing a clairement positionné cette édition ultra-limitée comme un objet de collection. Le succès du Phone (2a) Plus Community Edition, qui s'était écoulé en quinze minutes lors de son lancement en octobre 2024, montre un engouement certain pour ces versions exclusives.

Disponibilité et prix

Le Nothing Phone (3a) Community Edition est proposé au prix de 379 euros en Europe. Les ventes sont limitées au 12 décembre 2025 sur le site officiel de Nothing.

