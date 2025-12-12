Plus que quelques exemplaires : énorme batterie mais tout petit prix pour le Magic 7 Lite de Honor

Noël arrive à grands pas, et un smartphone haut de gamme à prix cassé, c'est la meilleure manière de commencer l'année !

Rémi Deschamps - publié le 12/12/2025 à 12h15
Le Honor Magic7 Lite

Le HONOR Magic7 Lite a fait sensation cette année, et arrive ce Noël avec une offre irrésistible. Avec sa batterie de 6600 mAh, un écran AMOLED de 6,78 pouces, et un appareil photo de 108 MP, il défie la concurrence tout en restant accessible à moins de 270 € ! 

Mais attention, il n’en reste plus beaucoup en stock, donc il est temps de sauter sur l'occasion.

 

Les points forts du HONOR Magic7 Lite

Le Honor Magic 7 Lite est resté longtemps à la première place des classements de DxoMark comme étant le smartphone avec la meilleure autonomie sur le marché. Impressionnant, d'autant plus que c'est loin d'être son seul atout.

✅ Points forts

  • Écran AMOLED 6,78" 120Hz pour une excellente fluidité
  • Batterie 6600mAh pour une autonomie très longue durée
  • Processeur Snapdragon 6 Gen 1 pour des performances fluides
  • Triple caméra 108MP

⚠️ À considérer

  • Chargeur non inclus
  • Écran un peu grand

Une offre à ne pas manquer pour Noël

Actuellement disponible à 266,99 €, avec livraison gratuite avant Noël, le HONOR Magic7 Lite est un choix incontournable pour ceux qui cherchent un smartphone performant très autonome. De plus, il s'agit d'un version importée et compatible avec les opérateurs français.

 
Rémi Deschamps

Rémi Deschamps

Responsable éditorial LesMobiles.com

D'abord rédacteur sur Edcom pour l'univers des télécom, et Ariase pour celui du jeu vidéo traditionnel, j’ai découvert et me suis spécialisé dans la jungle du smartphone en arrivant à la rédaction de LesMobiles. Désormais responsable éditorial, j’analyse et présente les nouveautés, pour aider chacun à mieux comprendre cet univers complexe.
