Plus que quelques exemplaires : énorme batterie mais tout petit prix pour le Magic 7 Lite de Honor

Le HONOR Magic7 Lite a fait sensation cette année, et arrive ce Noël avec une offre irrésistible. Avec sa batterie de 6600 mAh, un écran AMOLED de 6,78 pouces, et un appareil photo de 108 MP, il défie la concurrence tout en restant accessible à moins de 270 € !

Mais attention, il n’en reste plus beaucoup en stock, donc il est temps de sauter sur l'occasion.

Les points forts du HONOR Magic7 Lite

Le Honor Magic 7 Lite est resté longtemps à la première place des classements de DxoMark comme étant le smartphone avec la meilleure autonomie sur le marché. Impressionnant, d'autant plus que c'est loin d'être son seul atout.

✅ Points forts Écran AMOLED 6,78" 120Hz pour une excellente fluidité

Batterie 6600mAh pour une autonomie très longue durée

Processeur Snapdragon 6 Gen 1 pour des performances fluides

Triple caméra 108MP ⚠️ À considérer Chargeur non inclus

Écran un peu grand

Une offre à ne pas manquer pour Noël

Actuellement disponible à 266,99 €, avec livraison gratuite avant Noël, le HONOR Magic7 Lite est un choix incontournable pour ceux qui cherchent un smartphone performant très autonome. De plus, il s'agit d'un version importée et compatible avec les opérateurs français.