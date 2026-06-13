Le Google Pixel 9 tombe à moins de 370 € grâce à ces codes promo !

Le Google Pixel 9 est accessible à 373 €, voire même 363 € neuf pour une durée limitée. Un tarif particulièrement attractif pour l'un des smartphones Android les plus appréciés du moment.

À ce prix, le Pixel 9 se positionne parmi les modèles haut de gamme les plus abordables du marché. Il profite notamment de toute l'expertise de Google en matière d'intelligence artificielle, d'écran, de photographie et de mises à jour logicielles très longues !

Un code promo à ne pas manquer

Pour obtenir le Pixel 9 à 373 €, il faut simplement appliquer un coupon de réduction lors de la validation de votre panier. Le site marchand propose une remise immédiate de 25 € dès 199 € d'achat en insérant le code TEL25D199.

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Grâce à cette réduction, le Google Pixel 9 passe sous la barre symbolique des 400 €, un niveau de prix rarement observé pour un smartphone aussi récent.

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Il s'agit du seul et unique code cumulable avec le précédent (TEL25D199), ce qui permet d'arriver à un total de 35 € de réduction, et donc de faire passer le Pixel 9 à 363 € !

Un smartphone Google haut de gamme à prix réduit

Le Pixel 9 mise sur une expérience Android pure et optimisée directement par Google. Il embarque un processeur Tensor de dernière génération (le même que sur les versions Pro), un écran OLED de très haute qualité ainsi qu'un appareil photo particulièrement performant, fidèle à la réputation des smartphones Pixel.

Il profite également des dernières fonctionnalités d'intelligence artificielle développées par Google, que ce soit pour la photo, la recherche ou l'assistance au quotidien.

Et cerise sur le gâteau, le Pixel 9 est proposé avec 7 ans de mises à jour, un chiffre énorme qui permet de garder l'appareil jusqu'en 2032.

Pour l'anecdote, si vous êtes fan de foot, sachez que les Pixel sont les premiers smartphones officiels de l'équipe de France, un partenariat historique.