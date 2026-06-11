Capturez tout : 3 smartphones qui rivalisent avec un appareil photo

Sur le plan du design, les trois modèles assument leur statut d'appareils photo de poche. Le Xiaomi 14 Ultra est le plus imposant du trio, avec ses 161,4 mm de hauteur et ses 219 g, un gabarit qui loge son large bloc photo développé avec Leica. Il se décline en Blanc et Noir, dans une finition pensée pour la prise en main d'un boîtier.

Le Pixel 10 Pro XL ferme la marche sur la balance avec 232 g pour 162,8 mm, proposé en Noir, Vert, Gris et Beige. Le Pixel 10 est le plus maniable, à 152,8 mm pour 204 g, ce qui le rend plus facile à tenir d'une main pour cadrer sur le vif. Les trois partagent une certification IP68, de quoi shooter sous la pluie ou près de l'eau sans inquiétude.

Quels capteurs pour la meilleure image au grand-angle ?

Pour les capteurs principaux, le Xiaomi 14 Ultra prend l'avantage avec quatre modules de 50 mégapixels et une ouverture principale de f/1,63 qui laisse entrer beaucoup de lumière, pour des clichés détaillés même en intérieur. Le Pixel 10 Pro XL suit avec un capteur principal de 50 mégapixels ouvrant à f/1,68, épaulé par le traitement de la puce Tensor G5 réputé pour ses couleurs fidèles. Le Pixel 10 ferme la marche avec un capteur principal de 48 mégapixels, assez pour des photos nettes au quotidien mais moins défini que ses deux rivaux.

Au grand-angle, l'écart se creuse. Le Xiaomi 14 Ultra embarque un ultra grand-angle de 50 mégapixels qui conserve le piqué jusque dans les coins, un atout pour les paysages et l'architecture. Le Pixel 10 Pro XL répond avec un ultra grand-angle de 48 mégapixels, taillé pour élargir le cadre sans perdre en définition. Le Pixel 10 se contente d'un module secondaire de 13 mégapixels, correct pour les scènes larges mais plus juste en basse lumière. Sur la pure définition des capteurs, le Xiaomi domine, le Pixel 10 Pro XL talonne grâce à son traitement, et le Pixel 10 reste le choix le plus mesuré.

Quel mobile pour le zoom et les photos de nuit ?

Le zoom départage nettement les trois. Le Xiaomi 14 Ultra aligne deux téléobjectifs de 50 mégapixels, l'un pour le portrait rapproché, l'autre pour les sujets lointains, ce qui lui donne la plus grande souplesse de cadrage. Le Pixel 10 Pro XL suit en qualité avec un téléobjectif de 48 mégapixels et le zoom amélioré par le traitement de Google, qui reconstruit les textures à fort grossissement. Le Pixel 10 ferme la marche mais conserve un argument rare à son prix, son téléobjectif à zoom optique 5x prolongé jusqu'à 20x en numérique pour ramener un détail éloigné.

En basse lumière, le traitement logiciel fait la différence. Les deux Pixel s'appuient sur le mode Night Sight de Google, qui assemble plusieurs prises pour éclaircir une scène sombre sans bruit excessif, le Pixel 10 Pro XL gagnant en rapidité grâce à sa puce Tensor G5. Le Xiaomi 14 Ultra riposte par le matériel, son ouverture f/1,63 et l'optimisation Leica préservant les ambiances nocturnes. Pour le zoom, le Xiaomi offre le plus de portée et de polyvalence, tandis que pour la photo de nuit, les Pixel gardent une longueur d'avance sur le rendu automatique.

Quel mobile pour filmer et stabiliser ses vidéos ?

Côté vidéo, le Xiaomi 14 Ultra et le Pixel 10 Pro XL montent tous deux jusqu'à la définition 8K, de quoi recadrer une séquence sans perdre en netteté. Le Pixel 10 plafonne à la 4K, une définition largement suffisante pour les réseaux sociaux et le partage familial, mais en retrait pour un usage créatif poussé. Le Xiaomi 14 Ultra prend l'avantage sur la captation grâce à son capteur principal très lumineux à f/1,63, qui limite le bruit dans les séquences faiblement éclairées.

Les trois intègrent une stabilisation, mais le Pixel 10 Pro XL se distingue par la stabilisation logicielle de Google, qui lisse les mouvements de marche pour des plans fluides sans accessoire. Le Xiaomi 14 Ultra suit avec une stabilisation efficace en haute définition, et le Pixel 10 assure des séquences propres en 4K. En conclusion, le Xiaomi 14 Ultra est le plus complet pour la photo et la vidéo exigeantes, le Pixel 10 Pro XL le plus polyvalent pour le zoom et le traitement automatique, et le Pixel 10 le plus accessible pour qui veut d'excellentes images sans viser le plus haut cran technique.