Galaxy S26 Series : profitez de remises vertigineuses jusqu'à 900 € avant la fin de l'opération !

Le constructeur coréen maintient la cadence en dévoilant une série d'offres particulièrement agressives sur ses derniers haut de gamme. Dans ce florilège de bons plans, c'est le redoutable Galaxy S26 Ultra qui s'impose comme la star. Voici tous les détails pour en profiter au meilleur prix !

Rémi Deschamps - publié le 12/06/2026 à 17h45
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Le Galaxy S26 Ultra

Si des réductions très attractives visent actuellement le Galaxy S26 classique ainsi que le Galaxy S26+, c'est véritablement sur le modèle Ultra que se concentrent les bonus les plus spectaculaires.

 

Jusqu'à 350 € de remise grâce au coupon MYS26F

Afin d'ouvrir le bal, la marque met en place des promotions jusqu'au 23 juin 2026, il reste moins de 10 jours pour en profiter.

En renseignant simplement le code promo MYS26F au moment de valider votre panier d'achat sur la boutique en ligne officielle de Samsung ou via l'application dédiée Samsung Shop, vous déclenchez instantanément une remise :

 
  • 250 € de baisse immédiate pour toute commande d'un Galaxy S26 Ultra doté de 256 Go ou de 512 Go d'espace de stockage (valable sur l'ensemble du catalogue de couleurs).
  • 350 € de baisse immédiate si votre choix se porte sur la déclinaison ultime du Galaxy S26 Ultra avec 1 To de stockage (également sur tous les coloris).

Ce code promotionnel à usage unique possède l'avantage d'être cumulable avec les autres opérations en vigueur sur le site.

En plus de cela, Samsung propose le smartphone avec 50 € de réduction, de base.

200 € d'économie additionnelle avec la solution de paiement PayPal

Pour maximiser vos chances de faire baisser la note, Samsung fait équipe avec PayPal. Du 8 au 23 juin 2026 inclus, le simple fait d'opter pour la formule de règlement échelonné avec PayPal lors de la finalisation de votre commande applique une remise supplémentaire sur votre facture :

  • 200 € de déduction immédiate cumulée d'office pour l'acquisition d'un Galaxy S26 Ultra.

En associant judicieusement le code privilège MYS26F et le mode de financement PayPal, vous bénéficiez de fait de 450 € à 550 € de remise nette et garantie dès l'étape du panier sur la version Ultra.

 

Un coup de pouce à la reprise pour dépasser la barre des 900 € d'avantages

Si vous choisissez de restituer votre matériel actuel, les gains totaux peuvent doubler, voire plus. Du 1er au 14 juin 2026, donc pour encore deux jours, Samsung octroie une prime de reprise supplémentaire de 50 €. Celle-ci s'ajoute à la valeur d'estimation standard de votre ancien smartphone (qui peut s'élever jusqu'à 570 € selon la grille d'évaluation du constructeur).

En combinant ainsi les 450 € à 550 € d'économies immédiates récoltées précédemment avec le plafond de reprise, l'enveloppe globale de réduction peut largement franchir le cap des 900 € !

Pour en bénéficier, il vous suffit de faire estimer un modèle issu des gammes antérieures (notamment les séries Galaxy S20, S20+, S20 Ultra, S21, S21+, S21 Ultra, S22, S22+, S22 Ultra). L'ensemble du règlement lié à cette démarche reste consultable en détail sur les conditions de reprise.

Notez par ailleurs que Samsung accepte d'étudier la reprise de téléphones provenant d'autres fabricants, et que l'offre ne se limite pas exclusivement aux smartphones.

Des tarifs préférentiels sur le reste de l'écosystème et les accessoires

Si vous désirez étendre l'expérience numérique en l'associant à d'autres périphériques de la gamme de smartphones Samsung, la marque prolonge ses offres sur ses accessoires jusqu'au 21 juillet 2026 inclus :

  • 10 % de réduction directe appliquée au panier sur les écouteurs sans fil Galaxy Buds ainsi que sur la gamme de montres connectées Galaxy Watch (à l'exclusion des variantes Galaxy Watch8 personnalisées).
  • 30 % de remise immédiate sur une vaste sélection de protections (coques officielles, chargeurs rapides, films de protection) à inclure directement au moment de valider vos achats.

Bien que les soldes d'été n'aient pas commencé, il est fort peu probable que les démarques futures se montrent plus généreuses.

 
Rémi Deschamps

Rémi Deschamps

Responsable éditorial LesMobiles.com

D'abord rédacteur sur Edcom pour l'univers des télécom, et Ariase pour celui du jeu vidéo traditionnel, j’ai découvert et me suis spécialisé dans la jungle du smartphone en arrivant à la rédaction de LesMobiles. Désormais responsable éditorial, j’analyse et présente les nouveautés, pour aider chacun à mieux comprendre cet univers complexe.
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