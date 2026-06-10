3 téléphones qui refusent d'abandonner la prise Jack et la carte Micro-SD

Commençons ce comparatif avec le design. Le Sony Xperia 10 VII adopte un design relativement sobre et compact avec un bloc photo horizontal intégré dans une bande discrète située dans la partie supérieure arrière de l’appareil. Cette approche se démarque des modules photographiques massifs visibles sur de nombreux smartphones concurrents. Ses profils restent légèrement plats tout en conservant malgré tout des bordures relativement anguleuses au format allongé 21:9. Sony propose généralement ce modèle en noir, blanc et vert sauge. En outre, l’appareil conserve une prise jack 3,5 mm ainsi qu’un lecteur microSD, deux éléments devenus particulièrement rares sur le segment milieu de gamme.

Le Motorola Moto G86 5G affiche une approche plus moderne avec un bloc photo légèrement intégré à la coque arrière. Le constructeur utilise des finitions proches du cuir végétal sur certaines couleurs comme le noir, le violet, le doré et le rouge (chrysanthème). Les bords de la coque arrière sont davantage arrondis que sur le Xperia pour épouser la paume.

Quant au Xiaomi Redmi Note 15 5G, il mise sur un grand format avec un îlot photo relativement imposant placé au centre. Disponible en noir, bleu et argent selon les versions, il présente des tranches plates inspirées des tendances actuelles du marché.

Le Xperia 10 VII est le plus petit et le plus léger avec seulement 164 grammes et une diagonale de 6,1 pouces, tandis que le Redmi Note 15 5G apparaît comme le plus grand du comparatif avec son écran de 6,77 pouces. Le Moto G86 5G conserve un poids bien équilibré autour de 185 grammes. Enfin, les trois smartphones bénéficient d’une certification contre l’eau et la poussière. Sony conserve une double certification IP65/IP68 permettant l'immersion, Motorola annonce une certification IP64 adaptée aux aléas du quotidien, alors que Xiaomi se positionne sur une certification protectrice IP66 contre les fortes projections d'eau.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

Le Sony Xperia 10 VII embarque un processeur Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 associé à 8 Go de mémoire vive et 128 Go de stockage interne extensible via microSDXC. Sony continue donc de privilégier une configuration équilibrée orientée vers la stabilité avec une consommation énergétique maîtrisée.

Le Motorola Moto G86 5G utilise quant à lui une puce MediaTek Dimensity 7300 gravée en 4 nm, accompagnée de 8 Go de RAM et de 256 Go de stockage extensible jusqu’à 1 To grâce à une carte microSD.

Enfin, le Xiaomi Redmi Note 15 5G s'appuie lui aussi sur la puce performante Snapdragon 6 Gen 3 (ou équivalent Dimensity) avec 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage extensible via microSD grâce à un emplacement hybride.

En matière de puissance brute, le Moto G86 5G apparaît comme le plus performant grâce au Dimensity 7300, qui offre de meilleures capacités graphiques et une gestion plus efficace des tâches multitâches ou des jeux.

Le Sony Xperia 10 VII suit avec des performances solides et stables adaptées à un usage quotidien avancé. Le Redmi Note 15 5G se situe au même niveau de réactivité, garantissant une excellente fluidité pour la navigation, les réseaux sociaux ou encore le streaming vidéo.

Aucun des trois appareils ne vise réellement le segment du jeu mobile intensif haut de gamme, mais le Motorola demeure le plus à l’aise dans ce domaine grâce à son architecture graphique et à son stockage plus généreux.

Concernant l’affichage, le Sony Xperia 10 VII dispose d’une dalle OLED de 6,1 pouces affichant une définition Full HD+ allongée de 2520 x 1080 pixels avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Son écran reste parfaitement plat et sans encoche, ce qui favorise une bonne prise en main et élimine les reflets sur les bordures. De son côté, le Motorola Moto G86 5G utilise un écran P-OLED plat de 6,67 pouces avec une définition Full HD+ de 2400 x 1080 pixels et un rafraîchissement fluide de 120 Hz. Il profite d’une surface d’affichage plus grande et d’une luminosité particulièrement élevée adaptée à un usage extérieur.

Enfin, le Xiaomi Redmi Note 15 5G intègre une dalle AMOLED de 6,77 pouces affichant une définition de 2392 x 1080 pixels avec également une fréquence de 120 Hz et une luminosité maximale en pointe pouvant dépasser les 3000 cd/m², selon la marque.

Les trois modèles utilisent donc des écrans fluides, mais leurs philosophies diffèrent sensiblement. En effet, on peut dire que le Xperia 10 VII privilégie la compacité cinématographique et la précision d’affichage, tandis que le Moto G86 5G cherche un excellent compromis entre lisibilité et confort multimédia.

Le Redmi Note 15 5G propose pour sa part l’écran le plus immersif grâce à sa grande diagonale de 6,77 pouces et à sa forte luminosité. En matière de qualité globale d’affichage, le Motorola Moto G86 5G et le Redmi Note 15 se partagent la tête pour les grands formats, le modèle de Sony restant la référence pour les amateurs de formats de poche.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Le Sony Xperia 10 VII dispose d’un capteur principal de 50 mégapixels accompagné d’un ultra grand-angle de 13 mégapixels. Sony conserve une approche axée sur la fidélité, sans multiplication excessive des capteurs secondaires. Le constructeur mise davantage sur le traitement d’image et sur son expérience historique dans le domaine de la colorimétrie. À l’avant, l’appareil embarque un capteur selfie de 8 mégapixels.

Le Motorola Moto G86 5G adopte une configuration proche avec un capteur principal de 50 mégapixels stabilisé optiquement (OIS) et un ultra grand-angle de 8 mégapixels. Son capteur frontal atteint 32 mégapixels. Quant au Xiaomi Redmi Note 15 5G, il propose un capteur principal très défini de 108 mégapixels associé à un ultra grand-angle de 8 mégapixels ainsi qu’un capteur selfie de 16 mégapixels. Le Redmi mise sur le regroupement de pixels (pixel binning) afin d’améliorer la luminosité des clichés.

En pratique, le Sony Xperia 10 VII apparaît comme le modèle le plus cohérent pour la photographie naturelle grâce à une meilleure maîtrise des couleurs. Le Motorola Moto G86 5G suit de près avec des résultats équilibrés et une très bonne gestion de la stabilisation optique. Le Redmi Note 15 5G privilégie quant à lui la haute définition et les photos lumineuses, idéal pour les recadrages.

En matière de connectivité, les trois smartphones prennent en charge la 5G, le NFC ainsi que le Bluetooth. Le Sony Xperia 10 VII utilise le Wi-Fi 6, conserve sa prise audio jack 3,5 mm sur la tranche supérieure et place son lecteur d’empreintes digitales sur le bouton latéral de mise en veille.

Le Motorola Moto G86 5G embarque également le Wi-Fi 6, un lecteur d’empreintes intégré sous la dalle, et se distingue en conservant lui aussi sa prise jack 3,5 mm pour le plus grand confort des utilisateurs de casques filaires. Le Redmi Note 15 5G propose une connectivité moderne avec le support du Wi-Fi 5 ou Wi-Fi 6 selon les variantes régionales, et se démarque en intégrant son traditionnel émetteur infrarouge sur la tranche supérieure pour piloter les téléviseurs et les autres appareils de la maison en guise de télécommande de remplacement. Son lecteur d'empreintes est quant à lui idéalement placé sur le bouton d'alimentation latéral.

En définitive, les trois modèles respectent pleinement le cahier des charges des connectiques physiques traditionnelles (microSD et Jack), le Xperia incarnant l'option la plus compacte, le Moto G86 la plus moderne, et le Redmi Note 15 la plus connectée à l'écosystème de la maison.

Qu’en est-il de l’autonomie et des capacités de recharge ?

Le Sony Xperia 10 VII embarque une batterie de 5000 mAh compatible avec une recharge de 30 W. Grâce à son écran compact de 6,1 pouces et à la sobriété de sa puce, il propose l’une des meilleures autonomies de ce comparatif, franchissant sans encombre le cap des deux jours d'usage classique.

Le Motorola Moto G86 5G utilise quant à lui une batterie de 5000 mAh compatible avec une charge rapide de 30 W, le Dimensity 7300 restant relativement efficace sur le plan énergétique pour assurer une grosse journée et demie d'autonomie. Enfin, le Xiaomi Redmi Note 15 5G dispose d’une batterie Silicium-Carbone massive de 5520 mAh compatible avec une recharge rapide de 45 W.

Sur le papier, le smartphone de Xiaomi possède l’accumulateur le plus généreux et le plus endurant en autonomie brute de ce trio. Aucun des trois modèles ne propose de recharge sans fil, ce qui reste cohérent avec leur positionnement tarifaire intermédiaire. Le Redmi Note 15 5G conserve néanmoins un avantage pour les utilisateurs recherchant les temps de recharge les plus courts grâce à ses 45 W, tandis que le Xperia 10 VII et le Moto G86 s'imposent comme des valeurs sûres et durables au quotidien.

