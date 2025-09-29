Nothing Phone (3a) Community Edition : son design dévoilé

La marque Nothing mise beaucoup sur sa communauté et à travers les réseaux sociaux, elle entretient les liens. Ainsi, le Nothing Phone (3a) Community Edition Project 2025, lancé le 26 mars dernier, représente la deuxième itération de cette approche collaborative. Contrairement au projet précédent qui étalait les soumissions dans le temps, cette édition accepte simultanément les candidatures dans quatre catégories distinctes : design matériel, conception logicielle, création d'accessoires et campagne marketing.

Le projet s'est déroulé du 26 mars au 23 avril 2025, permettant aux participants du monde entier de soumettre leurs créations. Les participants pouvaient choisir la catégorie correspondant le mieux à leurs compétences, chaque soumission devant démontrer un processus créatif structuré incluant des planches de tendances et des chronologies de développement.

Des gagnants aux visions créatives distinctes

Les résultats, annoncés en mai 2025, révèlent quatre approches créatives complémentaires. Emre Kayganacı, designer industriel londonien, remporte la catégorie design matériel avec son concept "Translucent Memories". Son approche nostalgique puise son inspiration dans l'esthétique audacieuse et ludique des gadgets technologiques des années 1980 et 1990, proposant une palette chromatique rétro pour le Phone (3a).

Dans la catégorie logicielle, Jad Zock, designer typographique et de marque basé au Liban, propose une horloge variable qui améliore la mémorisation temporelle grâce à une typographie flexible. Son système hiérarchise visuellement les chiffres selon leur importance, créant une interface plus intuitive pour l'utilisateur.

Louis Aymonod et Ambrogio Tacconi, duo italien, remportent la catégorie accessoires avec leur concept "Dice (x6)". Selon Nothing, leur création se distingue par sa simplicité frappante, son caractère intemporel et sa dimension tactile.

Une stratégie marketing authentique et collaborative

Sushruta Sarkar, graphiste londonien, obtient la reconnaissance dans la catégorie marketing avec sa campagne "Made Together". Son approche capture l'essence du projet Community Edition en mettant en avant le processus créatif brut et non poli, élément essentiel selon Nothing de toute démarche créative authentique.

Le succès du projet précédent établit des références importantes pour cette nouvelle édition. Le Nothing Phone (2a) Plus Community Edition, avec son design phosphorescent, s'était écoulé en quinze minutes lors de son lancement en octobre 2024. Cette édition limitée à 1 000 exemplaires avait également remporté un Gold iF Design Award, validant l'approche collaborative de Nothing auprès des professionnels du design international.

Désormais ou plus exactement très prochainement, place au Nothing Phone (3a) Community Edition. Celle a récemment fait l’objet d’une fuite sur la toile. Elle devrait être officiellement annoncé dans les prochaines semaines avec une mise en vente qui doit suivre.