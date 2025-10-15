Nothing Phone (3a) Lite : ce que l’on sait du futur smartphone abordable de Nothing

Alors que la gamme Nothing s’est agrandie cette année avec les modèles Phone (3a) et Phone (3a) Pro, il semblerait que la marque londonienne ne compte pas s’arrêter là. Nothing préparerait une nouvelle déclinaison baptisée Phone (3a) Lite

Sylvain Pichot - publié le 15/10/2025 à 14h30
Nothing Phone (3a) series

D’après diverses fuites relayées par Sudhanshu Ambhore, la sortie mondiale du Nothing Phone (3a) Lite serait prévue avant la fin de l’année 2025, et concernerait tout particulièrement le marché indien, où la marque rencontre un succès grandissant. Ce nouveau modèle se placerait dans la continuité des précédentes annonces de Nothing, qui avait officialisé les Phone (3a) et Phone (3a) Pro plus tôt en mars. L’idée serait de proposer une alternative encore plus accessible, tout en conservant une identité esthétique et une expérience utilisateur soignée.

La principale particularité du Nothing Phone (3a) Lite, c’est sa configuration technique: un unique modèle doté de 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne, sans possibilité dextension microSD. 

Nothing Phone (3a)

Nothing Phone (3a)

Fiche technique attendue et positionnement

À l’heure actuelle, peu de détails filtrent sur le reste de la fiche technique, notamment en ce qui concerne l’écran, la batterie ou le design du Nothing Phone (3a) Lite. Toutefois, on peut observer le positionnement du modèle dans la gamme: selon son nom, le Lite se situera forcément en dessous du Phone (3a), déjà considéré comme une option abordable chez Nothing. 

 

À titre de comparaison, le Phone (3a) propose une dalle AMOLED de 6,77 pouces en FHD+ avec une fréquence de rafraîchissement de 120Hz, un processeur Snapdragon 7s Gen 3, jusqu’à 12 Go de RAM, 256 Go de stockage et une batterie de 5000mAh avec charge rapide 50W.

Côté photographie, le modèle classique embarque un module avant de 32 mégapixels et une triple caméra arrière (50+8+50 mégapixels). Le smartphone tourne sous Android 15 avec la surcouche Nothing OS, et profite d’un engagement de mises à jour. Il reste à savoir si la version Lite adoptera une partie de cette configuration ou proposera des choix plus économiques pour atteindre un tarif attractif. La marque n’a pour l’instant pas confirmé d’autres éléments techniques, laissant libre cours aux spéculations.

Suivez toute l’actualité LesMobiles.com sur Google Actualités

Cette page peut contenir des liens d’affiliation. Si vous achetez via l'un des ces liens, le site marchand pourra nous reverser une commission.

Ailleurs sur le web
Nos guides et comparatifs
Samsung Galaxy A17
Guide d'achat

Quel smartphone s'offrir en octobre ? Notre sélection pour tous les budgets

13/10/2025
Google Pixel 10 Pro XL
Guide d'achat

Les meilleurs smartphones photo de fin 2025 : iPhone, Samsung, Pixel et alternatives

12/10/2025
Honor Magic6 Pro
Guide d'achat

Top 3 des smartphones avec la meilleure autonomie pour arriver à Noël sans avoir recharger (ou presque)

12/10/2025
Google Pixel 10
Guide d'achat

Black Friday 2025 ? : Pas besoin de l'attendre, voici les smartphones à surveiller dès maintenant

11/10/2025