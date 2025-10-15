Nothing Phone (3a) Lite : ce que l’on sait du futur smartphone abordable de Nothing

D’après diverses fuites relayées par Sudhanshu Ambhore, la sortie mondiale du Nothing Phone (3a) Lite serait prévue avant la fin de l’année 2025, et concernerait tout particulièrement le marché indien, où la marque rencontre un succès grandissant. Ce nouveau modèle se placerait dans la continuité des précédentes annonces de Nothing, qui avait officialisé les Phone (3a) et Phone (3a) Pro plus tôt en mars. L’idée serait de proposer une alternative encore plus accessible, tout en conservant une identité esthétique et une expérience utilisateur soignée.​

La principale particularité du Nothing Phone (3a) Lite, c’est sa configuration technique : un unique modèle doté de 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne, sans possibilité d’extension microSD.

Nothing Phone (3a)

Fiche technique attendue et positionnement

À l’heure actuelle, peu de détails filtrent sur le reste de la fiche technique, notamment en ce qui concerne l’écran, la batterie ou le design du Nothing Phone (3a) Lite. Toutefois, on peut observer le positionnement du modèle dans la gamme : selon son nom, le Lite se situera forcément en dessous du Phone (3a), déjà considéré comme une option abordable chez Nothing.

À titre de comparaison, le Phone (3a) propose une dalle AMOLED de 6,77 pouces en FHD+ avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, un processeur Snapdragon 7s Gen 3, jusqu’à 12 Go de RAM, 256 Go de stockage et une batterie de 5 000 mAh avec charge rapide 50 W.​

Côté photographie, le modèle classique embarque un module avant de 32 mégapixels et une triple caméra arrière (50+8+50 mégapixels). Le smartphone tourne sous Android 15 avec la surcouche Nothing OS, et profite d’un engagement de mises à jour. Il reste à savoir si la version Lite adoptera une partie de cette configuration ou proposera des choix plus économiques pour atteindre un tarif attractif. La marque n’a pour l’instant pas confirmé d’autres éléments techniques, laissant libre cours aux spéculations.​