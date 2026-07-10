Nothing Phone (4a) Pro : Boulanger le propose à moins de 550 €

Destiné aux utilisateurs qui recherchent de bonnes performances et une alternative franche aux Android les plus courants (Samsung, Xiaomi), le Nothing Phone (4a) Pro vient s'installer juste à la frontière du haut de gamme tout en préservant un coût maîtrisé.

C'est du côté de l'enseigne Boulanger que nous pouvons le trouver à un prix vraiment correct, d'autant plus que l'enseigne permet un achat dans des conditions très favorables.

Le Nothing Phone (4a) Pro y est ainsi disponible au prix de 549,99 € dans sa version noire équipée de 128 Go de stockage. De quoi profiter du fameux style propre à la marque britannique, entre rétro-futurisme et minimalisme industriel, le tout saupoudré de Cyberpunk épuré !

Une configuration matérielle musclée axée sur l'immersion

Pour concevoir cet appareil, le constructeur a sélectionné des composants capables de garantir une excellente durabilité au quotidien. Il propose un grand écran AMOLED de 6,83 pouces (soit 17,35 cm). Cette dalle s'avère très agréable pour le streaming ou les jeux mobiles.

Afin d'animer l'ensemble, Nothing intègre d'ailleurs un processeur à 8 cœurs cadencé jusqu'à 2,8 GHz, associé à 8 Go de mémoire vive. Une alliance qui fournit la réactivité indispensable pour exécuter des applications lourdes ou faire tourner des titres exigeants comme « Fortnite » sur mobile sans subir de ralentissement.

Côté photo, l'appareil s'appuie sur 4 capteurs au total, menés par un objectif principal de 50 mégapixels. Les algorithmes de traitement d'image développés par la marque sont particulièrement efficaces.

L'endurance se présente également comme une autre grande force de ce modèle grâce à la présence d'une batterie d'une capacité de 5 080 mAh.

Précisons simplement que l'espace de stockage de 128 Go n'est pas extensible par carte mémoire, ce qui est le seul vrai défaut que nous avons noté, il peut donc être préférable de prendre la capacité de stockage supérieure.

Les garanties et les bonus de l'offre Boulanger

Acheter ce modèle chez Boulanger permet de cumuler plusieurs avantages. Tout d'abord, l'appareil est vendu et expédié directement par l'enseigne et avec une garantie légale de deux ans et l'appui d'un service après-vente basé en France. Mais, vous pouvez aussi aller le chercher en magasin ! Pour ceux qui ont régulièrement des problèmes de livraison à domicile, c'est un plus non négligeable !

Les clients inscrits au programme « Le Club+ » profitent en plus d'un crédit de 11,00 € ajoutés à leur cagnotte fidélité.

De plus, pour les personnes effectuant leur achat via l'application officielle de l'enseigne, le code « BIENVENUE » permet d'obtenir une remise immédiate de 10 € dès 150 € d'achat sur leur première commande.

L'enseigne simplifie également l'achat en proposant des solutions de paiement échelonné, notamment un étalement des mensualités dès 32,24 € par mois sur 20 échéances.

Pour réduire encore la facture, un système d'estimation et de reprise de votre ancien téléphone est disponible en ligne ou directement en magasin.

Enfin, si vous souhaitez associer des protections à votre achat, l'enseigne propose jusqu'à 40 % de réduction sur une sélection d'accessoires compatibles.