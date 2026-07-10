Le Samsung Galaxy A08 4G bientôt présenté

À retenir Le Samsung Galaxy A08 4G a été certifié par le Bureau of Indian Standards en Inde.

a été certifié par le Bureau of Indian Standards en Inde. Il est prévu de conserver un positionnement entrée de gamme , sans passage au 5G.

, sans passage au 5G. Le lancement pourrait avoir lieu dans un à deux mois, après l'été 2026.

Le Galaxy A08 4G apparaît dans la base de données du Bureau of Indian Standards (BIS) avec le numéro de modèle SM-A085F/DS, le même identifié quelques jours plus tôt sur la plateforme de la Wi‑Fi Alliance. Cette double apparition montre que Samsung finalise les démarches administratives avant une commercialisation en Inde et sur d’autres marchés à venir.

La fiche BIS ne détaille pas les composants, mais elle confirme l’existence de variantes proches, référencées SM-M085F/DS et SM-E085F/DS, qui devraient être déclinées sous les noms Galaxy M08 et Galaxy F08. Ces deux modèles partageraient l’essentiel de la fiche technique du Galaxy A08.

Positionnement et héritage du Galaxy A07

Pour décrypter la stratégie de Samsung, les informations connues sur le Galaxy A07 4G servent de référence. Rappelons que ce dernier a été lancé en août 2025 avec une fiche technique typiquement entrée de gamme : écran 6,74 pouces HD+ avec fréquence de rafraîchissement de 90 Hz, puce MediaTek Helio G99, double capteur photo arrière de 50 mégapixels, caméra frontale de 8 mégapixels, batterie 5000 mAh avec charge 25 W, certification IP54 et lecteur d’empreintes latéral. Le Galaxy A08 4G « pourrait suivre la même voie », en reprenant une base technique proche, tout en y ajoutant une promesse logicielle plus ambitieuse avec six mises à jour majeures d’Android et six ans de correctifs de sécurité, à l’image de son prédécesseur dans cette gamme.

Samsung Galaxy A07 pour illustration

Le Galaxy A08 4G resterait positionné sur un segment abordable, mais la hausse des coûts de mémoire devrait le placer au‑dessus du tarif de lancement du Galaxy A07.

Toutefois, la présence d’un modem 4G pourrait conduire certains acheteurs à privilégier des alternatives 5G, désormais disponibles dans des gammes de prix comparables.

D’après les données de certification et le calendrier des précédents modèles, le lancement du Galaxy A08 4G, accompagné des Galaxy M08 et Galaxy F08, pourrait intervenir dans les un à deux mois à venir, soit peu de temps après l’été 2026.

