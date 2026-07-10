Samsung Galaxy S25 : pourquoi son prix s'effondre-t-il sous la barre des 400 € ?

Le prix du Samsung Galaxy S25 subit une décote spectaculaire sur la plateforme Rakuten, se vendant actuellement aux alentours de 390 € à l'état neuf. Ce montant tranche nettement avec les tarifs des boutiques physiques et des distributeurs classiques, qui maintiennent généralement cet appareil au-dessus de la barre des 550 €, voire proche des 600 €.

Lancé au début de l'année précédente, cet appareil a vu la relève arriver avec le déploiement récent de la lignée des Galaxy S26, ce qui explique en partie cette chute de prix.

Une fiche technique haut de gamme dans un format de poche

Équipé d'une dalle Dynamic AMOLED de 6,2 pouces avec un rafraîchissement à 120 Hz, ce modèle brille par son ergonomie. Sa petite taille en fait un produit rare et recherché à une époque où les écrans géants dominent le marché. Cette compacité n'altère en rien l'expérience visuelle, qui bénéficie d'une fluidité exemplaire et de couleurs parfaitement calibrées pour le streaming ou la navigation.

À l'intérieur, la marque a intégré le puissant processeur Snapdragon 8 Elite, le même cœur de calcul qui équipe la déclinaison Ultra. Cette configuration garantit une puissance de calcul très élevée pour faire tourner les applications les plus lourdes du marché.

De plus, le support logiciel annoncé s'étend sur sept années de mises à jour (à compter du lancement de l'appareil), garantissant des correctifs de sécurité et des évolutions du système Android jusqu'en 2032 ! Un excellent point pour la durabilité de votre investissement, or, il s'agit aujourd'hui du critère privilégié des consommateurs.

Les détails de l'offre Rakuten

Le smartphone est proposé pour moins de 400 € alors qu'il frôlait encore les 1 000 € l'année dernière ! Rakuten propose en plus de cela un paiement en 4 fois via PayPal, ce qui permet de le faire sans frais supplémentaires.

Le produit vendu sur la plateforme Rakuten est une version importée des États-Unis. Le téléphone embarque les mêmes composants et communique sans difficulté avec les réseaux mobiles français, bien que des incompatibilités avec certaines applications puissent survenir.

D'après nous, il s'agit d'une excellente opportunité, car vous garderez ce smartphone des années, faisant de lui un investissement à long terme pour un coût raisonnable sur le marché du smartphone.

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