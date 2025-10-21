Nothing Phone (4a) : un nouveau milieu de gamme ambitieux attendu pour début 2026

Le Nothing Phone (4a) devrait prendre la suite du Phone (3a) disponible depuis quelques mois maintenant. Ce nouveau smartphone viendrait poursuivre la ligne esthétique propre à Nothing, notamment avec un panneau arrière transparent, des LED Glyph révisées et un châssis en aluminium recyclé.

On attend sur le Phone (4a) un écran AMOLED qui serait légèrement plus petit que celui du 4a Pro, affichant 6,82 pouces, une résolution Full HD+ (1084 x 2728 pixels) et une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz, ce qui en ferait un atout certain pour les usages multimédias. Sa luminosité atteindrait environ 1500 cd/m² avec la protection Gorilla Glass Victus 2, tandis que le ratio bord-à-bord dépasserait les 87%.​

La marque pourrait également introduire de nouveaux effets lumineux intégrés au système, afin de proposer une meilleure interactivité des notifications par LED. Rien n’indique pour l’heure l’ajout de boutons rétroéclairés, mais Nothing chercherait à conserver sa singularité visuelle.

Nothing Phone (3a) Pro

Des performances équilibrées pour un tarif contenu

Selon les sources, le Nothing Phone (4a) serait animé par le Snapdragon 8s Gen 3, une puce octa-core cadencée à 3 GHz, épaulée par 8 Go de RAM et 256 Go de stockage interne UFS 3.1. Certains rapports évoquent aussi la variante Snapdragon 7s Gen 4, selon les marchés.

La batterie atteindrait 5500 mAh, compatible avec une charge rapide 80 W et une charge inversée 5 W, similaire au modèle (3a) Pro lancé plus tôt dans l’année. En matière de connectivité, l’appareil prendrait en charge le Wi-Fi 7, le Bluetooth 6.0, le NFC et la 5G double SIM, tout en restant certifié IP54 contre la poussière et les éclaboussures.​

À mi-chemin entre un produit abordable et une configuration compétitive, le Nothing Phone (4a) devrait se positionner face à des concurrents tels que le Pixel 9a de Google ou le OnePlus Nord 5, deux modèles orientés sur la même fourchette de prix et de performances.

L’appareil photo : triple capteur et nouvelles fonctions IA

Le module photo principal du Nothing Phone (4a) se composerait de trois capteurs : un 64 mégapixels (téléobjectif), un 50 mégapixels (grand-angle) et un 50 mégapixels (ultra grand-angle), avec stabilisation optique et prise en charge du mode Ultra XDR. À l’avant, une caméra de 50 mégapixels serait intégrée dans un poinçon centré, offrant la possibilité d’enregistrer en 4K à 30 i/s.​

Nothing mettrait l’accent sur les fonctions d’intelligence artificielle intégrées au capteur, une première pour la marque. Ces améliorations devraient apparaître dans des modes photographiques comme la détection automatique de scène, la retouche en temps réel et l’ajustement dynamique de la lumière.

Les amateurs de création visuelle devraient apprécier la compatibilité du capteur avec des logiciels de traitement plus avancés, le tout propulsé par le nouveau moteur d’image optimisé par Nothing OS 4.

Enfin, notez que le Nothing Phone (4a) devrait proposer la version la plus récente de l’écosystème maison, Nothing OS 4, basée sur Android 16, avec une interface épurée et de nouvelles options d’automatisation. Le Nothing Phone (4a) devrait être commercialisé à partir de mars 2026 .