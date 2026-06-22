Nothing Phone (4b) : la marque londonienne confirme un nouveau smartphone abordable à dos transparent

À retenir Nothing a confirmé le lancement du Phone (4b) via des teasers sur les réseaux sociaux.

via des teasers sur les réseaux sociaux. Le design du Phone (4b) inclut un dos transparent et un unique capteur photo arrière.

inclut un dos transparent et un unique capteur photo arrière. Le lancement s'inscrit dans une restructuration de l'offre, avec l'arrêt prévu des CMF Phones en 2026.

Tout a commencé par une énigme. Le compte officiel de Nothing a d'abord publié sur X (anciennement Twitter) un simple caractère — « (b) » — accompagné du slogan « Born Different », sans aucune autre précision. Pas de date de lancement, pas de visuel, pas de fiche technique. La marque fondée par Carl Pei aime cultiver le mystère et c’est une nouvelle fois le cas avec ce modèle. Ainsi, elle a levé partiellement le voile quelques jours plus tard.

C'est Nothing India qui a finalement dissipé les doutes avec une courte vidéo intitulée « (b)usted ». Dans ce clip, un crayon de type « 4B » trace le contour d'un smartphone sur une feuille blanche, confirmant ainsi implicitement le nom du produit : le Nothing Phone (4b). Rappelons que la référence « 4B » correspond à un niveau de gras d’un crayon à papier.

Design : fidèle à l'ADN de Nothing

D'après les éléments visuels dévoilés dans le teaser, le Phone (4b) reprend les codes esthétiques qui caractérisent la gamme Nothing. Le dos transparent, avec ses vis et composants internes apparents, est bien présent, tout comme le profil plat aux coins arrondis. Ces éléments sont cohérents avec les autres modèles de la gamme, à savoir le Phone (4a) et le Phone (4), dans un style industriel assumé.

Selon les rumeurs, ce Phone (4b) afficherait toutefois une différence significative par rapport à ses prédécesseurs : une caméra arrière unique. C'est un recul par rapport à la série Phone (4a), qui proposait un double capteur. Cela devrait impliquer un prix plus accessible, visant un segment d'entrée de gamme que Nothing n'avait jusqu'ici adressé qu'à travers sa sous-marque CMF.

La fin du CMF Phone en 2026 ?

Le lancement du Phone (4b) intervient dans un contexte de restructuration de l'offre produit de Nothing. Akis Evangelidis, co-fondateur de la marque, a en effet confirmé qu'il n'y aurait pas de nouveau CMF Phone en 2026. On peut alors se demander si la marque abandonne sa gamme économique dédiée, ou cherche-t-elle simplement à la réintégrer sous le label Nothing principal ? Il est également possible que les prochains CMF soient réservés uniquement à certains marchés.

Nous verrons dans les prochains mois quelle sera effectivement l’orientation de la marque.