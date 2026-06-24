Nothing Phone (4b) : le futur entrée de gamme de Nothing repéré sur Geekbench avant son lancement

À retenir Lancement du Nothing Phone (4b) prévu le 7 juillet 2026 .

prévu le . Équipé d'un Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 , 8 Go de RAM, et sous Android 16 .

, 8 Go de RAM, et sous . Propose une dalle AMOLED de 6,32 pouces et une batterie entre 5000 et 5500 mAh.

La première information à retenir concernant le prochain smartphone de Nothing est que la marque a confirmé son lancement, le 7 juillet prochain. D’ici là, Nothing devait distiller officiellement des indices pour petit à petit dévoiler quelques traits du mobile.

Mais en attendant, l’appareil a été identifié sous le numéro de modèle A009P, officiant sur l’application de mesure de performances Geekbench.

Les premiers détails sur ses performances

Les résultats du benchmark révèlent que l'appareil est équipé du chipset Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 (SM6650), secondé par 8 Go de RAM et un GPU Adreno 810, le tout fonctionnant sous Android 16. En termes de performances brutes, le téléphone obtient un score de 1 088 points en monocœur et 3 155 points en multicœur sur Geekbench 6.

Ces chiffres placent le Phone (4b) dans la catégorie des mobiles d’entrée de gamme. À titre de comparaison, le Phone (4a) — positionné un cran au-dessus dans la gamme Nothing — embarque un Snapdragon 7s Gen 4, une puce plus puissante.

Design et caractéristiques attendues

Pour mieux brouiller les pistes, Nothing a partagé des croquis potentiels du téléphone via ses réseaux sociaux. Une planche montre plusieurs dessins plus d’évocateurs alors qu’un deuxième message joue avec nos nerfs en faisant défiler plusieurs images où devrait figurer le design du modèle définitif.

Quoi qu’il en soit, l’appareil semble reprendre les codes de ces grands frères notamment avec un dos transparent signature de la marque ainsi qu'un unique module caméra à l'arrière.

Pause to see Phone (4b).



Your new eye candy.

7 July, 11:00 BST. pic.twitter.com/TJ886CQEuj — Nothing (@nothing) June 24, 2026

Techniquement, côté écran, les informations qui circulent évoquent une dalle AMOLED de 6,32 pouces en résolution 1,5K avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. La batterie serait comprise entre 5000 et 5500 mAh, avec une charge rapide de 50W. Nothing proposerait par ailleurs une garantie logicielle étendue : 4 ans de mises à jour Android et 6 ans de correctifs de sécurité.

Rendez-vous, au plus tard, le 7 juillet 2026 pour tout savoir sur ce Nothing Phone (4b) et quelques semaines après pour un test complet afin de déterminer s’il propose un bon rapport qualité prix.

