Le meilleur smartphone au monde selon Chat GPT

Le site Edcom s'est intéressé à l'avis de ChatGPT su le forfait idéal pour les français. Par curiosité, nous sommes allés demander à Chat GPT, la célèbre IA générative d’Open AI, si elle pouvait nous indiquer quel était « le meilleur smartphone au monde ». Une façon de confronter les connaissances humaines à l'algorithme parfois décrié, mais pleines de surprises de la machine.

Bien qu’en demi-teinte, la réponse ne fut pas aussi dénuée d’intelligence que nous aurions pu le craindre.

Rappelons qu’une IA n’est pas là pour réfléchir, mais pour accomplir des tâches précises. Plus la question de l’être humain qui interagit avec l’outil est précise, plus il est possible d’éviter ce qu’on appelle des hallucinations, des erreurs.

Bien souvent, c’est le prompt, c’est-à-dire la requête formulée par l’humain à la machine, qui va influencer les résultats ; pour faire simple, si la machine se trompe, c’est que la demande n’est pas bien formulée.

Par exemple, demander ce qu’est le « meilleur smartphone » peut être assez difficile à interpréter pour l’IA, car, contrairement à une personne douée de raisonnement, elle ne va pas percevoir les différentes nuances, ce pourquoi, dans un premier temps, Chat GPT commence par « philosopher » sur le sens du mot « meilleur » en prévenant qu’il s’agit d’un mélange de préférences subjectives et de critères factuels.

Ne pouvant évidemment pas décider par elle même, Chat GPT préfère alors citer quelques appareils qui sont souvent décrits comme les meilleurs au monde, voici sa liste :

iPhone 15 Pro Max

Galaxy S23 Ultra

Google Pixel 8 Pro

OnePlus 11

Xiaomi 13 Pro

Problème… Ces smartphones, bien que de véritables masotodontes, ne peuvent factuellement pas être les meilleurs. Ceux-ci ayant déjà été remplacés par des versions améliorées de la même marque. Eh oui... il faut dire que Chat GPT s’arrête en octobre 2023, sa date de connaissance est limitée.

De plus, nous sommes assez étonnés de ne pas voir le Honor Magic 6 Pro déjà présent à cette époque ! Smartphone pourtant encensé par Dxomark.

Devant cet « échec » face à un résultat qui ne peut pas être considéré comme recevable, nous partons à la recherche d’une autre réponse !

Que pense l’IA Perplexity ?

Perpelxity est une IA qui ne s’arrête pas à 2023. Nous sommes donc allés lui poser la même question, « Quel est le meilleur smartphone au monde » question toujours aussi bancale pour une IA, mais dans l’objectif de voir s’il elle peut y répondre avec le plus de cohérence et de vérité. Bref, s'approcher de la réponse humaine.

Voici sa réponse :

En prenant en compte les caractéristiques et les performances globales, le Samsung Galaxy S24 Ultra se démarque comme le meilleur smartphone au monde en 2024. [...] Bien que d'autres smartphones comme l'iPhone 16 Pro Max et le Google Pixel 8 Pro offrent également d'excellentes performances dans certains domaines spécifiques, le Galaxy S24 Ultra se distingue par sa combinaison équilibrée de fonctionnalités haut de gamme, son innovation technologique et sa polyvalence, le positionnant comme le meilleur smartphone global sur le marché actuel.

Ajoutons que pour se prononcer, Perplexity est allez chercher du côté de différentes sources : Capital, Le Point, Frandroid, Les Numériques, L’Internaute, Ariase, mais aussi nous même, Les Mobiles !

Une réponse sans appel et plus d’actualité, bien qu'étonnante, car deux des huit articles, celui d’Ariase et le nôtre, se concentrent plus sur le Honor Magic 6 Pro que sur le Galaxy S24 Ultra de Samsung ! Perplexity a donc fait son choix en balaçant tout de même pour el Galaxy S24 Utra !

Et vous, qu’en pensez-vous ?