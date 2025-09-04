Nouveau Galaxy S25 FE : Orange frappe fort avec ses promos de lancement

Offrez-vous le nouveau Samsung Galaxy S25 FE en promo pour son lancement

Le Samsung Galaxy S25 FE débarque chez Orange avec une offre de lancement exceptionnelle. Affiché en temps normal à 749 €, le modèle 128 Go de ce nouveau smartphone premium voit son prix diminuer par l’opérateur français en cas de souscription d’un abonnement mobile.

Valables jusqu’au 15 octobre 2025, les promos sont adaptées à chaque profil d’acheteur. Si vous êtes nouveau client avec engagement de 24 mois, vous profiterez d’une remise immédiate de 50 € sur le Samsung Galaxy S25 FE. Si vous possédez déjà un forfait Orange, tout dépend de votre formule :

avec engagement de 24 mois, vous bénéficierez d’une réduction de 150 € ;

sans engagement, vous aurez le droit à une remise de 100 €.

Jusqu’au 8 octobre, ces avantages sont cumulables avec un bonus de 50 € pour la reprise d’un ancien mobile. Le téléphone que vous revendrez à Orange doit valoir au minimum 1 €. Autant dire que la plupart des modèles seront éligibles.

Enfin, une surprise exclusive vous attend en cas de commande sur Internet. Jusqu’au 18 septembre, une exclusivité web vous permet de doubler gratuitement votre espace de stockage. En clair, vous payez le prix du modèle 128 Go, tout en recevant la version 256 Go. Plutôt sympathique comme cadeau de rentrée, vous ne trouvez pas ?

Un Galaxy S25 FE plus performant et plus élégant que jamais

Samsung n’a pas fait les choses à moitié avec son nouveau Galaxy S25 FE. Le constructeur sud-coréen a travaillé le design de son smartphone pour le rendre encore plus séduisant que ses prédécesseurs. Résultat : ce modèle est affiné de 0,6 mm par rapport au Galaxy S24 FE pour atteindre seulement 7,4 mm d’épaisseur. C’est avec ce genre de finition que l’on ressent l’ADN premium de la gamme Galaxy S.

Côté photo & vidéo, Samsung a revu sa copie avec des améliorations notables. Le capteur selfie passe de 10 Mpx à 12 Mpx pour permettre la réalisation d’autoportraits plus détaillés. À côté de cela, les nouveaux modes nuit et vidéo super HDR offrent des couleurs plus vives et une expérience améliorée. Que ce soit en plein jour ou dans l’obscurité, le rendu sera ainsi optimal. Enfin, l’intelligence artificielle est ici au service de l’édition vidéo avec notamment la fonctionnalité gomme audio et le montage par l’IA.

Sous le capot, les performances progressent. Non seulement le processeur est plus puissant qu’auparavant, mais en plus il s’accompagne d’une batterie renforcée : 4 900 mAh contre 4 700 mAh sur le modèle précédent. La charge s’accélère également avec une puissance de 45 W en filaire, soit presque le double des 25 W du Galaxy S24 FE. Enfin, les bordures fines du Galaxy S25 FE rendent l’expérience plus immersive lors du visionnage de contenus ou des sessions de jeux vidéo.

Cet article est un contenu sponsorisé.