Nouveaux iPhone 17 et iPhone Air : lequel vaut le coup selon votre usage (et iOS 26) ?

Quel iPhone 17 est fait pour vous ?

Cette année, Apple élargit sa stratégie. Aux côtés des iPhone 17, 17 Pro et 17 Pro Max, un nouvel appareil apparaît : l’iPhone Air. Plus léger, pensé pour ceux qui privilégient le confort au quotidien, il se distingue par son format compact et son autonomie correcte. Clairement un concurrent du Galaxy S25 Edge de Samsung (cette nouvelle tendance des smartphone slim va t-elle prendre ? L'avenir nous le dira.)

Voici les grandes différences à retenir entre les différents modèles :

iPhone 17 : le modèle « standard ». Équilibré, idéal pour la majorité des utilisateurs.

le modèle « standard ». Équilibré, idéal pour la majorité des utilisateurs. iPhone Air : léger et fin, il fait des concessions sur la photo et la batterie pour gagner en maniabilité.

léger et fin, il fait des concessions sur la photo et la batterie pour gagner en maniabilité. iPhone 17 Pro : plus de puissance (A19 Pro) et une caméra optimisée pour la vidéo et les zooms intermédiaires.

plus de puissance (A19 Pro) et une caméra optimisée pour la vidéo et les zooms intermédiaires. iPhone 17 Pro Max : le plus grand, pensé pour ceux qui veulent un maximum d’autonomie et un écran XXL, parfait pour les multimédias.

En clair : photo et autonomie ? Pro Max. Compacité ? Air. Bon compromis ? iPhone 17. Performances et polyvalence ? Pro. De quoi couvrir tous les profils d’utilisateurs.

iOS 26 : ce qui change vraiment

Avec cette nouvelle gamme est arrivée iOS26. La nouvelle version iOS 26 ne bouleverse pas tout, mais affine l’expérience utilisateur. Quelques nouveautés sortent du lot :

Siri revisité : plus contextuel, plus rapide, avec une meilleure intégration aux apps tierces.

plus contextuel, plus rapide, avec une meilleure intégration aux apps tierces. Interface personnalisable : davantage d’options pour organiser vos écrans d’accueil et widgets.

davantage d’options pour organiser vos écrans d’accueil et widgets. Réglages de confidentialité : Apple renforce les options pour contrôler le partage des données.

Apple renforce les options pour contrôler le partage des données. Mode autonomie intelligent : un nouveau paramètre qui ajuste automatiquement luminosité, performances et connectivité.

D'après nous, vous gagnerez à activer certaines nouveautés :

Le mode économie intelligent pour gagner quelques heures de batterie. Les widgets contextuels qui s’adaptent à votre emploi du temps. Les options de confidentialité avancées, surtout pour les applications sociales.

Mais nous, on aime beaucoup le nouveau filtre anti spam ! :

Promos et disponibilité des iPhone 17

Comme chaque année, le lancement des nouveaux iPhone s’accompagne de promotions temporaires chez Apple et les principaux revendeurs (Fnac, Amazon, Darty, Cdiscount, opérateurs). Bonus de stockage offert, écouteurs ou réductions de lancement : plusieurs offres sont déjà en ligne et méritent d’être comparées avant de précommander.

N'hésitez donc pas à comparer les offres grâce à notre comparateur dédié aux iPhone, vous retrouverez les meilleurs prix ci-dessous :

Pour ceux qui veulent aller un peu plus loin : le tour d'horizon technique

L’iPhone 17 intègre la nouvelle puce A19, tandis que les versions Pro et Pro Max profitent de l’A19 Pro avec un système de refroidissement par chambre à vapeur.

L’iPhone Air se contente de l’A18 mais gagne en légèreté (moins de 160 g). Côté écran, tous bénéficient de l’OLED 120 Hz, avec une diagonale allant de 6,1 pouces (Air) à 6,9 pouces (Pro Max).

L’appareil photo varie : double capteur pour l’Air, triple pour les 17 et Pro, et un quadruple optimisé pour le Pro Max.