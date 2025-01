Nouvelle série de smartphone Huawei Nova 13 milieu de gamme arrive en France

En plus de la commercialisation du smartphone pliant Huawei Mate X6, Huawei lance la série Nova 13 avec le modèle standard et la version Pro.

Le Nova 13 standard est équipé d'un écran OLED de 6,7 pouces offrant une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz.

La version Pro propose quant à elle une dalle OLED LTPO légèrement plus grande de 6,76 pouces, également à 120 Hz, avec une résolution de 2776 x 1224 pixels.

Sous le capot, les deux modèles embarquent un processeur Kirin 8000, accompagné de 12 Go de RAM. Le Nova 13 dispose de 256 Go de stockage tandis que la version Pro monte à 512 Go. L'autonomie est assurée par une batterie d’une capacité de 5000 mAh compatible avec la charge rapide 100W, permettant de récupérer 50% de charge en seulement 10 minutes.

Un accent particulier sur la photographie

La partie photo constitue l'un des points forts de ces nouveaux modèles. Le Nova 13 Pro se distingue avec un triple module arrière composé d'un capteur principal de 50 mégapixels à ouverture variable (f/1.4-4.0), d'un téléobjectif 12 mégapixels avec zoom optique 3x, et d'un ultra grand-angle de 8 mégapixels.

Le modèle standard conserve le capteur principal de 50 mégapixels mais se contente d'un double module avec un ultra grand-angle de 8 mégapixels. Les deux versions disposent à l'avant d'un impressionnant capteur selfie de 60 mégapixels.

Interface et services

Les Nova 13 et 13 Pro fonctionnent sous EMUI 14.2, une version modifiée d'Android. Ne disposant pas des services Google, ils s'appuient sur l’App Gallery, une boutique alternative permettant d'accéder aux applications du Play Store. Cette solution pallie partiellement l'absence des services Google, même si certaines applications peuvent présenter des incompatibilités.

Disponibilité et offre de lancement

Les deux smartphones sont d'ores et déjà disponibles en France, en ligne et en boutique. Pour le lancement, Huawei propose une offre incluant les écouteurs Freebuds 6i d'une valeur de 80 euros pour tout achat d'un Nova 13 à 549 euros ou Nova 13 Pro à 699 euros.

Les appareils sont proposés en plusieurs coloris : vert, noir et blanc. Le Nova 13 Pro bénéficie également d'une certification IP65 pour la résistance à l'eau et à la poussière, absente du modèle standard.