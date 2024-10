Numéro 3 des ventes sur Amazon, ce Xiaomi avec écran Amoled et 8 Go de RAM passe sous les 200 €

Le top des ventes sur Amazon est très révélateur des variations (ou non) du marché mobile.

S’il ne reflète pas forcément les chiffres finaux que nous obtenons chaque année sur le top des smartphones vendus dans le monde (notamment, parce qu'Apple n'apparaît presque pas sur le site), en revanche, ce sont les différents constructeurs, à savoir Samsung, Apple et Xiaomi comme trio de tête, qui colle totalement à la réalité.

Nous retrouvons le Galaxy A05s de Samsung en tête depuis quelques semaines, et juste derrière, les Redmi Note 12 et 13 Pro. Nous allons principalement nous attarder sur le Redmi Note 13 Pro, étant donné qu’il est le modèle de cette année.

La fiche technique du Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G

Écran : AMOLED de 6,67 pouces, 2400 x 1080 pixels 120 Hz

Processeur : Mediatek Helio G99-Ultra

RAM : 8 Go de mémoire vive extensibles

Stockage : 256 Go de stockage interne

Appareil photo arrière : Triple capteur photo 200+8+2 mégapixels

Appareil photo avant : Capteur frontal 16 mégapixels

Batterie : 5000 mAh

Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro est un smartphone que l’on peut comparer au Galaxy A35 de Samsung. Il est polyvalent et offre un magnifique écran Amoled. Bon appareil photo et bonnes performances sont de la partie, faisant de lui un véritable must pour ceux qui recherche un appareil à petit prix, mais sans vouloir se retrouver frustré lors de l’utilisation de leur appareil.

Une offre à ne pas manquer sur Amazon !

En ce moment, le Xiaomi Redmi Note 13 Pro est disponible pour seulement 196 € sur Amazon. Un excellent prix pour ce milieu de gamme disponible à 401 € sur le site de son constructeur ! L’avantage d’Amazon réside également dans les services de livraison très efficaces et rodés de la plateforme.