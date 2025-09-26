Offre de lancement : le nouvel iPhone 17 Pro déjà en promo chez Bouygues Telecom

Bouygues Telecom propose l’iPhone 17 Pro à prix réduit

Tout juste lancé sur le marché, l’iPhone 17 Pro 256 Go fait déjà l’objet d’une promo chez Bouygues Telecom. En ce moment, l’opérateur français propose le smartphone premium de la marque Apple avec une remise immédiate de 70 € pour toute souscription d’un forfait 200 Go 5G. Cette réduction s’ajoute à un tarif préférentiel pour les clients mobiles et à un remboursement de 80 € après achat.

Si vous saisissez l’occasion, l’iPhone 17 Pro vous reviendra à 841,90 € au lieu de 1 329 €. Évidemment, vous pourrez régler en plusieurs fois. Avec la formule Smart Change, le prix sera de 1 € + 31,97 € par mois pendant 36 mois. Le tout sans frais et avec la possibilité de changer de téléphone au bout d’un an. Alors, n’hésitez pas si cette solution vous convient davantage.

Enfin, sachez qu’un bonus supplémentaire vous sera accordé pour la reprise de votre ancien mobile. Par exemple, si vous revendez un iPhone 14 Pro 128 Go en excellent état à Bouygues Telecom, vous récupérerez 365 €. De quoi réduire drastiquement le coût de votre nouvel iPhone 17 Pro.

L’iPhone 17 Pro : un smartphone premium époustouflant

Embarquant une puce A19 Pro rapide comme l’éclair et fonctionnant avec l’IA Apple Intelligence, l’iPhone 17 Pro est un smartphone 5G de qualité premium. Disponible en 3 couleurs (orange cosmique, bleu intense, argent), il est doté :

d’un sublime écran immersif Super Retina XDR de 6,3 pouces ;

d’un système photo professionnel avec 3 capteurs fusion 48 Mpx à l’arrière (caméra principale, ultra grand-angle, téléobjectif) et une caméra selfie Center Stage 18 Mpx à l’avant ;

d’une batterie à l’autonomie astronomique (jusqu’à 31 heures en lecture vidéo).

Avec son boîtier unibody en aluminium forgé à chaud et son verre de protection Ceramic Shield 2, l’iPhone 17 Pro possède une robustesse à toute épreuve. Certifié IP68, il est en plus résistant à l’eau, aux éclaboussures et à la poussière.

Le forfait 200 Go 5G de Bouygues Telecom avec l’iPhone 17 Pro : un combo exceptionnel

Comme nous l’avons évoqué, il faut souscrire le forfait 200 Go 5G Avantages smartphone de Bouygues Telecom pour profiter de la promo sur l’iPhone 17 Pro. Soumis à 2 ans d’engagement, l’abonnement est à 36,99 € par mois la première année, puis 46,99 € par mois les suivantes. Si vous êtes client Bbox, vous paierez toutefois moins cher, puisqu’une remise mensuelle de 5 € vous sera accordée sur l’offre mobile.

En matière de services, la formule comprend tout ce qu’il faut pour accompagner l’iPhone 17 Pro. Commençons par l’enveloppe internet. En plus de 200 Go utilisables en France métropolitaine, en Europe, dans les DOM et en Suisse, vous aurez le droit à 35 Go depuis 15 destinations internationales (États-Unis, Canada, Australie, Chine, etc.).

Pour ce qui est des communications, vous bénéficierez des appels et des SMS illimités au sein de l’Hexagone, mais aussi en Europe, en Outre-mer et en Suisse. En France métropolitaine, vous pourrez par ailleurs envoyer des MMS à volonté et téléphoner autant que vous le voudrez vers les fixes de 120 pays. Enfin, d’autres avantages vous attendent comme le prêt gratuit d’un téléphone équivalent en cas de panne, de perte, de vol ou de casse de votre nouvel iPhone 17 Pro.

Cet article est un contenu sponsorisé.