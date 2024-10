Offre immanquable chez Bouygues Telecom : le nouveau Samsung Galaxy S24 FE est à prix cassé avec un forfait 200 Go 5G

Profitez de l’offre exceptionnelle de Bouygues Telecom sur le Samsung Galaxy S24 FE !

En ce moment, l’offre de Bouygues Telecom sur le nouveau Samsung Galaxy S24 FE 128 Go est juste incroyable. Via la possibilité de paiement en plusieurs fois sans frais, ce modèle dernier cri peut devenir le vôtre pour seulement 1 € (après remboursement de 80 €) + 8 € par mois pendant 24 mois (193 € si vous préférez régler au comptant).

L’unique condition ? Souscrire le forfait 200 Go 5G avantages smartphone de l’opérateur. Son prix ? 35,99 € par mois la première année, puis 45,99 € par mois avec engagement de deux ans. Si vous êtes client Bbox, votre abonnement mobile vous coûtera toutefois moins cher, puisque vous bénéficierez d’une remise mensuelle de 5 € sur vos factures.

L’autre surprise agréable, c’est la paire de Galaxy Buds3 qui vous sera offerte jusqu’au 20 octobre 2024 pour l’achat de votre Samsung Galaxy S24 FE. Oui, c’est cadeau ! Enfin, notez que la promotion inclut également un bonus de 70 € pour la reprise de votre ancien mobile.

Le Samsung Galaxy S24 FE, un smartphone haut de gamme qui en a sous le capot

Disponible en graphite, bleu, vert d’eau ou jaune, le Samsung Galaxy S24 FE est un smartphone 5G équipé :

d’un grand écran Dynamic AMOLED 2X de 6,7 pouces pour une expérience visuelle saisissante et une fluidité exceptionnelle ;

d’un processeur Samsung Exynos 2400e pour des performances accrues même sur les applications les plus exigeantes ;

d’une batterie de 4 700 mAh pour une longue autonomie ;

d’un triple module photo à l’arrière (50 Mpx, 12 Mpx, 8 Mpx) et d’un capteur selfie (10 Mpx) à l’avant pour réaliser de sublimes clichés.

Outre ces caractéristiques techniques premium, deux autres éléments font du Samsung Galaxy S24 FE le compagnon idéal. D’une part, le smartphone du constructeur sud-coréen est certifié IP68 pour sa résistance à l’eau et à la poussière. Il tiendra donc le choc face aux aléas du quotidien. D’autre part, il fonctionne avec Galaxy AI. Cela en fait alors un modèle simple d’utilisation, intuitif, mais surtout intelligent.

Le forfait 200 Go 5G de Bouygues Telecom : une offre mobile de compétition

Comme précisé auparavant, Bouygues Telecom vous demande de souscrire son forfait 200 Go 5G avantages smartphone pour obtenir votre Samsung Galaxy S24 FE en promo. Avec un volume data de 200 Go en France métropolitaine, en Europe, dans les DOM et en Suisse, dont 35 Go depuis 15 destinations internationales (États-Unis, Canada, Australie, Chine, Japon, Tunisie, etc.), ce forfait est tout simplement colossal.

En plus de passer la cinquième vitesse sur Internet, l’offre vous permettra d’appeler à volonté et d’envoyer des SMS sans compter depuis et vers l’Hexagone, l’Europe, l’Outre-mer et la Suisse. Dans le cadre de votre abonnement, vous pourrez aussi téléphoner en illimité vers les fixes de 120 territoires à travers le monde. Enfin, n’oublions pas les divers avantages auxquels vous aurez le droit. Un exemple ? Le prêt gratuit d’un téléphone équivalent au vôtre (en l’occurrence au Samsung Galaxy S24 FE) en cas de panne, de perte, de vol ou de casse.