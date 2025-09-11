Offre rentrée Samsung : tablette, buds et montre (669 €) offerts avec le Galaxy S25 Ultra

Samsung démarre la rentrée avec un coup d’éclat : le Galaxy S25 Ultra s’accompagne de 669 € de cadeaux pour tout achat, incluant montre connectée, tablette et écouteurs sans fil.

Rémi Deschamps - publié le 11/09/2025 à 07h00
Le Samsung Galaxy S25 Ultra

Le Galaxy S25 Ultra, un smartphone qui ne laisse rien au hasard

En tant que mastodonte du moment, le Galaxy S25 Ultra surclasse les nouveaux Galaxy Z Flip7 et Fold7, avec un processeur Snapdragon 8 Elite taillé pour la vitesse, un écran Dynamic AMOLED 2X fluide et ultra précis, une autonomie généreuse et la compatibilité 5G.

Photographie, vidéo ou jeux, le S25 Ultra tient la route (et c'est peu de le dire) : des clichés précis, une fluidité exemplaire et des performances dignes d’un ordinateur portable.

Sans détour : c’est le smartphone le plus complet du moment, prêt à rivaliser très largement avec les iPhone Pro Max.

 

L’offre Samsung : 669 € de cadeaux qui font la différence

Avec le Galaxy S25 Ultra, Samsung ajoute des produits gratuits représentant 669 € de valeur :

  • Galaxy Watch 7 (coloris Noir absolu Titane)
  • Tablette Galaxy Tab A9+
  • Écouteurs Galaxy Buds 3

Et en bonus, Google AI Pro est offert pendant 6 mois.

Cette offre transforme le S25 Ultra en un véritable kit multimédia : smartphone, accessoires et services inclus, tout est pensé pour l’utilisateur connecté.

 

Pourquoi saisir cette promotion

Les accessoires ne sont pas de simples bonus : ils amplifient l’expérience utilisateur grâce à une vrai cohérence. Tablette, montre et écouteurs créent un écosystème Samsung complet, parfait autant pour le quotidien que le travail.

Pour ceux qui veulent un smartphone haut de gamme et un pack multimédia complet, le Galaxy S25 Ultra avec ses 669 € de cadeaux est une opportunité surtout pas manquer, d'autant plus que vous pouvez le financer en 24 fois et qu'il est possible de faire reprendre vos anciens appareils montres, tablettes, PC, smartphones écouteurs (et pas que du Samsung) contre un maximum de 530€.

 

Suivez toute l’actualité LesMobiles.com sur Google Actualités

Cette page peut contenir des liens d’affiliation. Si vous achetez via l'un des ces liens, le site marchand pourra nous reverser une commission.

Ailleurs sur le web
Nos guides et comparatifs
Xiaomi Redmi Note 14 Pro
Guide d'achat

Notre sélection des smartphones les plus intéressants à acheter en ce moment

08/09/2025
Xiaomi 14T
Guide d'achat

Smartphones : Profiter des baisses de prix avant les nombreuses sorties du mois de septembre (iPhone, Xiaomi, Samsung...)

07/09/2025
Samsung Galaxy S25 FE
Guide d'achat

Galaxy S25 FE Versus Galaxy S24FE : que demander du Galaxy S25 FE ?

07/09/2025
Apple iPhone 16
Guide d'achat

iPhone 17 à venir : acheter l’iPhone 16 maintenant qu'il baisse de prix ou patienter ?

06/09/2025