On lui a donné 5/5, ce smartphone Google haut de gamme propose un écran Oled et 8 Go de RAM et une réduction aujourd’hui seulement !

Google est devenu un acteur important de la scène smartphone et avec des appareils toujours plus performants, on est en droit de se demander si le constructeur ne réussira pas un jour à rattraper Samsung et Apple.

Toujours est-il que les amateurs de technologie haut de gamme en ont de quoi passer de belles heures avec les appareils actuels de la marque qui ne cessent de démontrer son potentiel en se classant toujours plus haut dans les tests.

DxOmark a par exemple élu l’écran du Google Pixel 9 Pro XL comme étant le plus beau au monde, et nous mettons régulièrement d'excellentes notes aux Pixel. C’est le cas pour le Google Pixel 8 !

Fiche technique du Google Pixel 8

Écran : 6,2 pouces, AMOLED Actua (2400 x 1080 pixels), taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz

6,2 pouces, AMOLED Actua (2400 x 1080 pixels), taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz Processeur : Google Tensor G3

Google Tensor G3 RAM : 8 Go

8 Go Stockage : 128 Go

128 Go Caméra arrière : Configuration double caméra avec capteurs de 50 MP (principal), 12 MP (ultra grand-angle)

Configuration double caméra avec capteurs de 50 MP (principal), 12 MP (ultra grand-angle) Caméra avant : 10,5 MP, f/2.2

10,5 MP, f/2.2 Batterie : 4485 mAh, Charge rapide, charge sans fil

Le Google Pixel 8 est un excellent appareil avec une puce haut de gamme made in Google, un écran Oled magnifique et surtout un appareil photo parmi les meilleurs dans cette gamme de prix.

On peut dire de ce smartphone qu’il est polyvalent et idéal pour ceux qui ont un usage plutôt multimédia de leur appareil, que ce soit pour la photographie, la vidéo, mais aussi pour regarder des films et séries en streaming en déplacement par exemple.

Quelle offre pour le Googl Pixel 8 ?

Aujourd’hui ce tiens les 24h marathon de Rakuten et pour l’occasion la plateforme vous permet de réduire de 15 € le prix du Google Pixel 8 avec le code RAKUTEN15.

Une petite baisse de prix, mais il faut savoir que l’appareil est déjà proposé pour 460 € tandis que son prix constructeur est affiché à 559 € en ce moment, mais avec un prix de vente habituel de 699 €… Autant dire que la réduction totale est très intéressante. En plus de cela, l'appareil est proposé avec une garantie et une assurance.