One UI 8 : notre calendrier par modèle (êtes-vous concerné ?)

La mise à jour One UI 8, basée sur Android 16, commence à se déployer. C’est via une fuite relayée par Samsung Brésil que nous avons pu découvrir le calendrier précis, modèle par modèle.

Le Calendrier des sorties

Bien que ces dates concernent l’Amérique du Sud, elles correspondent souvent à ce que l’on observe en Europe avec seulement quelques jours de décalage.

Si vous possédez un Galaxy S, Z, A ou Tab récent, vous serez probablement concerné par la mise à jour avant fin octobre.

Donc, sans plus attendre, voici la liste des mises à jour attendues parmi les smartphones de Samsung :

Calendrier des Galaxy S

18 septembre : Galaxy S25, S25+, S25 Edge, S25 Ultra (cela est confirmé pour la France !)

25 septembre : Galaxy S24, S24+, S24 FE, S24 Ultra

2 octobre : Galaxy S23, S23+, S23 FE, S23 Ultra

6 octobre : Galaxy S22, S22+, S22 Ultra

16 octobre : Galaxy S21 FE

Calendrier des Galaxy Z

25 septembre : Galaxy Z Fold6, Z Flip6

2 octobre : Galaxy Z Fold5, Z Flip5

6 octobre : Galaxy Z Fold4, Z Flip4

Calendrier des Galaxy A

25 septembre : A56 5G, A36 5G

2 octobre : A55 5G, A35 5G, A26, A17, A17 5G

6 octobre : A54 5G, A34 5G, A25 5G, A16 5G, A16, A15 5G

16 octobre : A73 5G, A53 5G, A24, A15, A07, A06 5G, A06

23 octobre : A33 5G

Calendrier des Galaxy Tab

2 octobre : Tab S10, S10+, S10 Ultra, S10 FE, S10 Lite

6 octobre : Tab S9, S9+, S9 Ultra, S9 FE

16 octobre : Tab S8, S8+, S8 Ultra

Ce qu’apporte One UI 8

Maintenant que vous savez si oui ou non vous êtes concerné par la mise à jour de One UI 8, quelles sont les nouveautés apportées :

Nouveau design d’interface avec plus de personnalisation. Simplification des paramètres pour accéder plus vite aux réglages clés. Amélioration de Samsung Health et des outils de bien-être numérique. Optimisations de batterie avec un mode économie d’énergie plus intelligent. Meilleure intégration avec les objets connectés Galaxy (montres, écouteurs, tablettes).

La mise à jour ne se contente pas d’apporter Android 16, mais affine l’expérience Galaxy en apportant de l'autonomie et de la personnalisation. Et ça, on aime !