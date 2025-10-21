OnePlus 15 : la batterie géante qui change la donne

Après les détails officiels sur l’écran, c’est au tour de la batterie d’être officiellement dévoilée. En effet, selon les informations officielles relayées par la marque elle-même et avant la présentation officielle, le OnePlus 15 embarque une batterie de 7300 mAh. Ce chiffre surpasse nettement celui du OnePlus 13, qui affichait déjà 6000 mAh, et s’éloigne des standards habituels des smartphones premium où la capacité oscille souvent entre 4000 et 5000 mAh. Cet écart de 1300 mAh constitue, selon le fabricant, un bond important permettant de prolonger considérablement l’autonomie quotidienne, même en cas d’usage intensif.

En augmentant sensiblement la taille de la batterie, OnePlus affirme son intention de séduire les utilisateurs exigeant une endurance supérieure, dépassant ainsi non seulement la génération précédente mais également la plupart de ses concurrents directs comme les Galaxy S25 Ultra ou Google Pixel 10 Pro.​

Rapidité de charge aussi à l’honneur

Outre la capacité brute, OnePlus confirme avoir particulièrement travaillé sur la vitesse de recharge. En effet, le OnePlus 15 proposera une charge filaire ultrarapide de 120 W, en hausse par rapport aux 100 W du modèle 13. Cette puissance permettrait, selon la marque, de retrouver un niveau d’autonomie conséquent en quelques minutes seulement. La charge sans fil n’est pas en reste et atteint 50 W, ce qui le positionne dans le haut du panier des smartphones actuels proposés par des constructeurs généralistes.​

La marque indique cependant, à l’instar de la tendance initiée dans le secteur, que le chargeur compatible avec cette charge rapide ne sera pas inclus dans la boîte. Ce choix est justifié tant par des considérations écologiques que par une volonté d’inciter les utilisateurs à réemployer des accessoires compatibles déjà en leur possession.​

Côté sécurité, les circuits de recharge intégrés offrent d’après le fabricant plusieurs niveaux de protection contre les surtensions et la surchauffe. Ces dispositifs sont de plus en plus répandus, notamment sur les modèles dotés de batteries hautes capacités.

Le OnePlus 15 sera officiellement dévoilé le 27 octobre en Chine, avec une commercialisation à l’international prévue à partir du 13 novembre 2025 selon diverses sources concordantes.