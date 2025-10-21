OnePlus 15 : la batterie géante qui change la donne

Le OnePlus 15, prochain modèle haut de gamme annoncé par la marque chinoise, s’apprête à bousculer les références du marché sur le terrain de l’autonomie. Celui aura effectivement droit à une batterie d’une capacité inédite pour un smartphone conventionnel : 7300 mAh.

Sylvain Pichot - publié le 21/10/2025 à 16h30
OnePlus 15 batterie

Après les détails officiels sur l’écran, c’est au tour de la batterie d’être officiellement dévoilée. En effet, selon les informations officielles relayées par la marque elle-même et avant la présentation officielle, le OnePlus 15 embarque une batterie de 7300 mAh. Ce chiffre surpasse nettement celui du OnePlus 13, qui affichait déjà 6000 mAh, et s’éloigne des standards habituels des smartphones premium où la capacité oscille souvent entre 4000 et 5000 mAh. Cet écart de 1300 mAh constitue, selon le fabricant, un bond important permettant de prolonger considérablement l’autonomie quotidienne, même en cas d’usage intensif. 

OnePlus 15 batterie

En augmentant sensiblement la taille de la batterie, OnePlus affirme son intention de séduire les utilisateurs exigeant une endurance supérieure, dépassant ainsi non seulement la génération précédente mais également la plupart de ses concurrents directs comme les Galaxy S25 Ultra ou Google Pixel 10 Pro.

Rapidité de charge aussi à l’honneur

Outre la capacité brute, OnePlus confirme avoir particulièrement travaillé sur la vitesse de recharge. En effet, le OnePlus 15 proposera une charge filaire ultrarapide de 120 W, en hausse par rapport aux 100 W du modèle 13. Cette puissance permettrait, selon la marque, de retrouver un niveau d’autonomie conséquent en quelques minutes seulement. La charge sans fil n’est pas en reste et atteint 50 W, ce qui le positionne dans le haut du panier des smartphones actuels proposés par des constructeurs généralistes.

La marque indique cependant, à l’instar de la tendance initiée dans le secteur, que le chargeur compatible avec cette charge rapide ne sera pas inclus dans la boîte. Ce choix est justifié tant par des considérations écologiques que par une volonté d’inciter les utilisateurs à réemployer des accessoires compatibles déjà en leur possession.

Côté sécurité, les circuits de recharge intégrés offrent d’après le fabricant plusieurs niveaux de protection contre les surtensions et la surchauffe. Ces dispositifs sont de plus en plus répandus, notamment sur les modèles dotés de batteries hautes capacités.

Le OnePlus 15 sera officiellement dévoilé le 27 octobre en Chine, avec une commercialisation à l’international prévue à partir du 13 novembre 2025 selon diverses sources concordantes.

Suivez toute l’actualité LesMobiles.com sur Google Actualités

Cette page peut contenir des liens d’affiliation. Si vous achetez via l'un des ces liens, le site marchand pourra nous reverser une commission.

Ailleurs sur le web
Nos guides et comparatifs
Xiaomi 15T Pro
Guide d'achat

Ce sont les meilleurs smartphones chinois du marché en octobre 2025

21/10/2025
Xiaomi 15 Ultra
Guide d'achat

Les meilleurs photophones haut de gamme en 2025

20/10/2025
Apple iPhone Air
Guide d'achat

Ce sera le smartphone le plus fin au monde, mais en attendant le bijou de Motorola, retour vers les Galaxy S25 Edge et iPhone Air

19/10/2025
Samsung Galaxy S25 FE
Guide d'achat

Si vous cherchez un smartphone Samsung : ce sont les trois modèles à privilégier

18/10/2025