OnePlus 15 : moins de 600 € pour ce smartphone top 3 des meilleurs smartphones du marché actuellement

Un « flagship » à prix soldes, c’est rare. Et quand il est déjà sur le podium des meilleurs, ça mérite un détour.

Rémi Deschamps - publié le 27/01/2026 à 17h45
Le OnePlus 15

Le OnePlus 15 fait partie des smartphones les mieux classés du moment (top 3 de notre classement). Et pour les soldes, on l’a repéré à seulement 595,20 € en neuf sur Rakuten, avec une petite remise supplémentaire possible via le code ELIT5 (selon conditions).

 

L’offre concerne une version avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Le vendeur met en avant un produit neuf, scellé, et une garantie de deux ans.

La fiche technique du OnePlus 15

Si le OnePlus 15 se maintient dans le top 3, c’est parce qu’il propose des caractéristiques de très bonne facture pour un prix qui ne donne pas l’impression de payer la marque. Il s’agit d’un smartphone rapide au quotidien, avec un écran de très haut niveau, une autonomie solide et une partie photo polyvalente.

 

La configuration 12/256 Go est aussi un vrai point fort : confortable sur la durée (applications lourdes, photos/vidéos, téléchargements), elle limite le risque de se sentir à l’étroit au bout d’un an.

✅ Points forts

  • Smartphone top 3 d’après notre algorithme
  • Prix sous les 600 €
  • 12 Go de RAM et 256 Go de stockage

☑️ À prendre en compte

  • Adaptateur secteur non inclus
  • Modèle d’import

Que vaut l’offre OnePlus 15 à 595,20 € ?

À 595,20 €, le OnePlus 15 est bien plus intéressant que sur d’autres plateformes, où on le trouve généralement entre 900 € et 1 200 €. L’annonce indique une expédition via l’entrepôt Rakuten, une livraison sous quelques jours ouvrables et un vendeur bien noté.

Le code ELIT5 peut aussi permettre de gagner quelques euros supplémentaires.

 
Rémi Deschamps

Rémi Deschamps

Responsable éditorial LesMobiles.com

D'abord rédacteur sur Edcom pour l'univers des télécom, et Ariase pour celui du jeu vidéo traditionnel, j’ai découvert et me suis spécialisé dans la jungle du smartphone en arrivant à la rédaction de LesMobiles. Désormais responsable éditorial, j’analyse et présente les nouveautés, pour aider chacun à mieux comprendre cet univers complexe.
Voir tous ses articles
