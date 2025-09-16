OnePlus 15 : nouveau design, meilleure batterie et une fiche technique compétitive

Le prochain smartphone haut de gamme de la marque, le OnePlus 15 serait le premier modèle à délaisser le module caméra circulaire devenu emblématique au profit d’un bloc carré aux coins arrondis, laqué noir, abritant trois capteurs photographiques. D’après les fuites partagées par des sources chinoises, ce module s’inspire d’une approche plus sobre et haut de gamme, marquant une rupture visuelle assumée avec ses prédécesseurs. Si le dos du téléphone n’a pas encore été révélé officiellement, l’accent est mis sur le raffinement des teintes proposées.

Côté coloris, l’accent serait résolument mis sur l’originalité. La déclinaison « Dune », un beige doré, occuperait le devant de la scène médiatique en tant que « hero color ». Absolute Black miserait sur l’intensité, présenté comme « le noir le plus pur sur un smartphone », alors que Mist Purple apporterait une touche subtile de violet. Il est à noter que le poids du modèle resterait contenu, entre 211 et 215 grammes, malgré l’intégration d’une batterie imposante.

Ecran, batterie et fiche technique

La dalle du OnePlus 15 bénéficierait d’une évolution attendue, d’après les informations recueillies par la marque : écran LTPO OLED plat de 6,78 pouces, définition annoncée comme « 1,5K », et surtout, une fréquence de rafraîchissement pressentie à 165 Hz, parmi les valeurs les plus élevées jamais vues sur un smartphone tout public.

La batterie, point crucial pour un usage intensif, verrait sa capacité grimper à 7 000 mAh selon le constructeur, un record au sein du segment premium. De surcroît, elle serait compatible avec une charge filaire de 120 W et une charge sans fil de 50 W, de quoi garantir des recharges rapides et efficaces au quotidien.

Côté moteur interne, OnePlus mettra très probablement en avant l’intégration du Snapdragon 8 Elite Gen 5, qui serait épaulé par 12 à 16 Go de mémoire vive, et jusqu’à 1 To de stockage selon les versions. En outre, on pourrait compter sur une certification IP68/69 et un lecteur d’empreintes sous l’écran.

Photographie : capteurs et moteur maison

Rappelons que OnePlus a mis fin à son partenariat avec Hasselblad pour développer un moteur d’image en interne, une évolution censée offrir un meilleur contrôle sur l’optimisation logicielle des clichés. Selon les différentes sources, trois capteurs seraient positionnés à l’arrière — dont un module principal de 50 mégapixels, accompagné d’un possible capteur téléobjectif périscopique et d’un ultra grand-angle aux spécificités encore non confirmées officiellement. À l’avant, il y aurait un capteur selfie de 32 mégapixels.

L’annonce officielle du OnePlus 15 serait imminente, la présentation étant, à priori, prévue pour octobre 2025 en Chine. Quelques mois plus tard, une version internationale serait proposée sur les autres marchés.