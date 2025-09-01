OnePlus 15 : première apparition sur Geekbench avec le processeur Snapdragon 8 Elite 2

Le prochain smartphone haut de gamme de OnePlus vient de faire une première apparition remarquée sur Geekbench, plateforme de référence pour mesurer les performances des appareils mobiles. Cette apparition qui préfigure les futures commercialisations, bien que les scores de performance ne soient pas représentatifs de la version finale, permet toutefois de confirmer plusieurs caractéristiques techniques attendues du OnePlus 15.

D'après la marque, cette génération succède directement au OnePlus 13, le fabricant ayant choisi d'omettre la dénomination OnePlus 14. Cette décision s'explique par les superstitions liées au chiffre 4 dans la culture chinoise, où OnePlus a son siège social. Le constructeur avait déjà adopté cette pratique en passant directement du OnePlus 3T au OnePlus 5 en 2017.

Les résultats obtenus lors de ce test Geekbench montrent effectivement un appareil fonctionnant avec une puce bridée à 750 MHz, bien en deçà de sa fréquence nominale de 4,61 GHz. Cette limitation s'explique par l'environnement de test à restriction énergétique élevée, typique des phases de développement préliminaires. Le smartphone testé embarquait 16 Go de RAM et fonctionnait sous Android 16 avec la surcouche OxygenOS 16.

Une fiche technique ambitieuse portée par le Snapdragon 8 Elite 2

Le OnePlus 15 intégrera donc le processeur Snapdragon 8 Elite 2, dernière puce premium de Qualcomm. Il arrivera dans la foulée des Xiaomi 16 aussi équipé du même chipset, avant d’autres à venir. Cette nouvelle génération de processeur présente une architecture à huit cœurs avec deux cœurs hautes performances cadencés à 4,61 GHz et six cœurs d'efficience fonctionnant à 3,63 GHz. Ces fréquences d'horloge marquent une progression notable par rapport à la génération précédente, particulièrement pour les cœurs les plus puissants.

La mémoire vive de 16 Go est désormais un standard répandu sur les smartphones Android premium. Cette quantité importante de RAM vise à optimiser le multitâche tout en alimentant efficacement les fonctionnalités d'intelligence artificielle, particulièrement gourmandes en ressources système. Le système d'exploitation Android 16 sera préinstallé, accompagné de la dernière version de la surcouche OxygenOS 16.

La connectivité 5G sera assurée par la compatibilité avec de nombreuses bandes de fréquences, incluant les derniers standards Wi-Fi 7 et Bluetooth 5.4. Le smartphone bénéficierait par ailleurs d'une certification d'étanchéité IP68/IP69 pour résister à l'eau et à la poussière.

Calendrier de lancement à venir

Le lancement du OnePlus 15 interviendrait dès octobre 2025 en Chine, soit légèrement plus tôt que le OnePlus 13 qui avait été dévoilé en novembre 2024. Cette stratégie permet au constructeur de coïncider avec l'annonce officielle du Snapdragon 8 Elite 2 par Qualcomm, prévue entre le 23 et 25 septembre 2025. Pour les marchés occidentaux, le lancement interviendrait au premier trimestre 2026, suivant la stratégie habituelle de la marque.