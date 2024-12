OnePlus dévoilera le OnePlus 13R dès le 7 janvier

OnePlus dévoilera toutes les caractéristiques techniques de son nouveau OnePlus 13R mais d’ici là, la marque livre quelques détails tout de même et on sait qu’il s’agira de la version internationale du OnePlus Ace 5 déjà annoncé en Chine. Ainsi, le OnePlus 13R adopte une approche minimaliste avec une épaisseur contenue de 8 millimètres.

Le fabricant a opté pour une protection Gorilla Glass 7i sur les deux faces, associée à un cadre en aluminium. L'appareil sera proposé en deux teintes : Nebula Noir et Astral Trail, avec une finition évoquant des traînées d'étoiles.

L'élément marquant de ce nouveau modèle réside dans sa batterie de 6000 mAh, qui promet une autonomie des plus intéressantes.

OnePlus Ace 5

Des performances techniques solides

Sous le capot, le OnePlus 13R embarque le processeur Snapdragon 8 Gen 3, accompagné de configurations mémoire allant de 12 à 16 Go de RAM. Le stockage propose plusieurs options, de 256 Go à 1 To, permettant de répondre aux besoins variés des utilisateurs.

L'écran LTPO OLED de 6,78 pouces intègre une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, assurant une fluidité optimale dans l'affichage. Le système photographique se compose d'un triple module, dont un capteur principal de 50 mégapixels avec stabilisation optique, complété par un ultra grand-angle de 8 mégapixels et un capteur supplémentaire de 2 mégapixels.

Il intègre la fonction Clear Burst qui permet de prendre des photos en mode rafale avec une très grande netteté, selon la marque. Il y a également la fonction Action Mode qui permet de capturer des mouvements rapides.

Une stratégie de lancement progressive

OnePlus a prévu un lancement mondial le 7 janvier 2025, lors d'un événement qui présentera également le OnePlus 13 standard et une nouvelle version des écouteurs Buds Pro 3 en coloris Sapphire Blue. Le constructeur a déjà annoncé la mise en place d’une offre de précommande dès le 23 décembre : les clients pourront verser 50 euros pour bénéficier d'une réduction équivalente et recevoir un cadeau d'une valeur maximale de 279 euros.

Le prix final du OnePlus 13R sera communiqué lors de l'événement de janvier, et les clients auront jusqu'au 11 janvier pour finaliser leur achat. En outre, la marque propose également un programme de reprise d’un ancien téléphone, accessible uniquement lors du paiement du solde.