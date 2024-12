Oppo A40, un smartphone d’entrée de gamme ultra résistant

Oppo vient de dévoiler son nouveau smartphone d’entrée de gamme. Baptisé A40, ce mobile est donc certifié MIL-STD 810H signifiant qu’il est officiellement capable de résister à des chutes contre des sols durs mais également de fonctionner à des températures extrêmes. Le téléphone propose un design sobre avec une déclinaison en noir ou en blanc. Ses capteurs photo sont organisés de manière verticale avec une plaque plus large dépassant légèrement du reste du dos.

L’appareil est équipé d’une prise audio jack et d’un connecteur USB-C pour la recharge de la batterie. Cette dernière a une capacité de 5100 mAh prometteuse d’une grande autonomie. Elle supporte la charge à 45W (chargeur non fourni). Le téléphone dispose d’un lecteur d’empreintes digitales au niveau du bouton de mise en veille.

Il est animé par Android 14 avec la promesse de 2 ans de mises à jour pour le système et de 3 ans pour la sécurité. C’est nettement moins que la concurrence qui offre à minima 4 voire 6 ans pour les mobiles Samsung, dans la catégorie des entrée/milieu de gamme.

Un chipset Qualcomm aux commandes et un large écran LCD

Le nouveau smartphone Oppo A40 est alimenté par un processeur Qualcomm Snapdragon 6s Gen 1 associé à 6 Go de mémoire vive extensible virtuellement avec 6 Go de plus, au maximum. L’appareil peut compter sur une capacité de 128 Go de mémoire interne qui peut également être étendue jusqu’à 1 To avec l’ajout d’une carte mémoire. Le mobile est certifié IP54 pouvant ainsi résister à des éclaboussures mais sans plus. On peut compter sur des dimensions de 165,77 x 76,08 mm pour une épaisseur de 7,68 mm et un poids de 186 grammes.

En outre, le Oppo A40 est doté d’un écran LCD de 6,67 pouces en diagonale avec une définition assez faible, de 720x1604 pixels ainsi qu’une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz. Oppo annonce une luminosité maximale de 1000 cd/m². Le téléphone est compatible 4G, Wi-Fi 5 et Bluetooth 5.0. Côté audio, il y a deux haut-parleurs et une compatibilité avec les codecs SBC, AAC mais aussi AptX. Enfin, pour les photos, les téléphones est doté de deux capteurs de 5 mégapixels et 50 mégapixels.

Le nouveau smartphone Oppo A40 est disponible pour un prix de 159 euros.