Oppo Find X8 et X8 Pro : les nouveaux fleurons misent sur la photographie

C’est en Chine que la marque de smartphones Oppo a officiellement annoncé ses nouveaux flagship avant une présentation en Europe et en France. Ainsi, ils misent sur des caractéristiques techniques impressionnantes notamment au niveau de la photo pour tenter de séduire un public aussi large que possible.

Pour commencer, le système photographique du Find X8 Pro se distingue par sa polyvalence avec une configuration à quatre capteurs. L'objectif principal de 50 mégapixels, doté d'une ouverture f/1,6, s'accompagne d'un ultra grand-angle offrant un champ de vision de 120 degrés. La particularité réside dans ses deux téléobjectifs périscopiques, proposant des zooms optiques x3 et x6, une configuration rare sur le marché. Le traitement des images bénéficie du nouveau moteur HyperTone, capable de fusionner instantanément neuf images RAW pour optimiser la plage dynamique et la netteté des clichés.

Le Find X8 standard n'est pas en reste avec ses trois capteurs, conservant l'objectif principal, l'ultra grand-angle et le zoom optique x3. Les deux modèles profitent toujours de l'expertise colorimétrique de Hasselblad, enrichie par de nouveaux modes de prise de vue et des filtres exclusifs. Nouveauté, le bouton Quick Capture du modèle Pro apporte une dimension tactile à l'expérience photographique. Développé depuis plusieurs mois maintenant, on peut l’assimiler à celui des iPhone 16 Pro.

Il permet non seulement de déclencher rapidement mais aussi de contrôler le zoom par simple glissement. Nous verrons lors de nos tests s’il est plus efficace et surtout plus ergonomique que celui d’Apple qui semble décevoir.

Des caractéristiques techniques à la hauteur

La puissance est assurée par le processeur MediaTek Dimensity 9400, gravé en 3 nanomètres, promettant des performances accrues tout en maîtrisant la consommation énergétique. Cette efficacité se conjugue avec des batteries généreuses : 5630 mAh pour le Find X8 et 5910 mAh pour sa version Pro. Le système de charge rapide atteint 80W en filaire et 50W en sans fil, garantissant une recharge complète en moins de 30 minutes.

Les écrans OLED LTPO constituent un autre point fort avec leur fréquence de rafraîchissement adaptative de 1 à 120 Hz. Le Find X8 arbore une dalle de 6,59 pouces (1256 x 2760 pixels), tandis que le Pro se dote d'un écran de 6,78 pouces aux quatre bords incurvés (1264 x 2780 pixels). La luminosité maximale de 4 500 cd/m² assure une lisibilité optimale en toutes circonstances.

La certification IP68/IP69 garantit une résistance maximale aux éléments, tandis que ColorOS 15, basé sur Android 15, apporte une interface modernisée avec des animations fluides et de nouvelles fonctionnalités. En outre, on devrait compter sur plusieurs fonctions contenant de l’intelligence artificielle.

Prix et disponibilité à venir

En Chine, la gamme Find X8 adopte un positionnement tarifaire spécifique et nous en saurons plus lors de la présentation officielle en France. Toutefois, le modèle standard débute à 4 199 yuans (environ 545 euros) pour la configuration 12/256 Go, culminant à 4 999 yuans (650 euros) en version 16/512 Go. Le Find X8 Pro s'affiche à partir de 5 299 yuans (690 euros) en 12/256 Go, atteignant 6 799 yuans (885 euros) pour la variante 16 Go/1 To.