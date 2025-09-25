Oppo Find X9 et Find X9 Pro : vers une nouvelle référence des smartphones haut de gamme ?

Les Find X9 et Find X9 Pro adopteraient un design plat avec des bordures extrêmement fines et parfaitement symétriques, fonctionnant sur une technologie de sculpture à froid. D'après les photos que l'on peut voir circuler sur la toile, le module photo s’intègrerait de manière fluide au châssis, réduisant les lignes de séparation visibles et offrant ainsi une sensation de douceur au toucher.

La finition Velvet Sand, caractéristique de la marque, propose un aspect élégant et une texture agréable à manipuler. Oppo devrait décliner ses nouveaux modèles en plusieurs coloris : Velvet Sand Titanium, Velvet Light Titanium, Frost White et Mist Black.

Le Find X9 Pro étonne par son épaisseur contenue : malgré une batterie très large, il resterait sous la barre des 8,25 mm, soit sensiblement identique à celle du Find X8 Pro, qui affichait 8,24 mm. Le OnePlus 15, modèle concurrent, arborerait un design arrière très approchant mais ne généralise pas la collaboration Hasselblad. La série Find X9 bénéficierait de deux boutons dédiés à l’intelligence artificielle, une première dans la gamme.

Écran et confort visuel : performances et technologies de pointe

Les deux smartphones miseraient sur des écrans plats de grandes dimensions : 6,59 pouces pour le Find X9 et 6,78 pouces pour le Find X9 Pro, tous deux reposant sur une dalle LTPO OLED en 1,5K, affichant une résolution de 1264 x 2780 pixels. La fréquence de rafraîchissement atteindrait 120 Hz, garantissant fluidité et réactivité, couplée à un mode confort visuel 1 cd/m² disponible dans toutes les applications pour limiter la fatigue oculaire.

Oppo équiperait ses modèles d’un lecteur d’empreinte ultrasonique niché sous l’écran pour renforcer la sécurité. Les écrans bénéficieraient par ailleurs d’une protection renforcée (Gorilla Glass), adaptée à une utilisation intensive.

Performances et autonomie : le pari de la batterie haute capacité

Les Find X9 et X9 Pro inaugureraient le processeur MediaTek Dimensity 9500 gravé en 3 nm, synonyme de performances de haut niveau pour le gaming et la gestion des tâches lourdes. Ce SoC s’accompagne du GPU Arm G1-Ultra et d’un nouveau processeur d’image Imagiq 1190, destinés à optimiser la qualité photo et vidéo selon le fabricant. Le dosage de RAM pourrait atteindre 16 Go et la capacité de stockage jusqu’à 1 To UFS 4.0, selon les configurations retenues.

Concernant la batterie, il y aurait deux références dans sa gamme : 7 025 mAh pour le Find X9 et 7 500 mAh pour le modèle Pro, positionnées bien au-dessus des standards du marché. Ce choix promet plusieurs jours d’autonomie sans recharge, avec une recharge filaire à 80W et une recharge sans fil à 50W.

Système photo Hasselblad et innovations IA

La collaboration avec Hasselblad se poursuit sur cette génération, avec un système à quatre capteurs pour chaque modèle. Le Find X9 Pro disposerait d’un capteur principal de 50 MP Sony LYT-828, d’un ultra grand-angle 50 mégapixels Samsung ISOCELL JN5 et d’un téléobjectif périscope de 200 mégapixels Samsung ISOCELL HP5 doté d’un zoom optique x3. La caméra selfie atteint 50 mégapixels et proposerait une fonction autofocus, un atout rare sur le segment.

Oppo introduirait un moteur logiciel baptisé Tidal Engine, destiné à optimiser l’efficacité énergétique et l’intelligence artificielle embarquée, notamment pour le traitement d’image.

Les nouveaux smartphones Find X9 et Find X9 Pro seront lancés officiellement en Chine le 16 octobre 2025, avec un déploiement mondial dans les semaines suivantes.