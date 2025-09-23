Oppo Find X9 : la série haut de gamme dévoile ses ambitions avec le nouveau Dimensity 9500

Le MediaTek Dimensity 9500, officialisé le 22 septembre 2025, constitue le véritable atout de cette nouvelle série. D'après MediaTek, cette puce adopte une architecture révolutionnaire « All Big Core » de troisième génération, intégrant un cœur ultra à 4,21 GHz, trois cœurs premium et quatre cœurs performance. Cette configuration permet d'atteindre des gains de performance significatifs : 32% d'amélioration en single-core et 17% en multi-core par rapport à la génération précédente, tout en réduisant la consommation énergétique de pointe de 55%.

Face à la concurrence, le Dimensity 9500 propose de meilleures performances que le Snapdragon 8 Elite de Qualcomm, avec des scores Geekbench légèrement supérieurs en single-core (4 007 points contre 3 033) et multi-core (11 217 points contre 9 271).

Des batteries exceptionnelles pour une autonomie record

L'une des caractéristiques les plus remarquables de cette série Oppo serait sa capacité de batterie. D'après Oppo, le Find X9 standard embarquerait une batterie de 7 025 mAh, tandis que le Find X9 Pro monterait à 7 500 mAh. Ces capacités placeraient les smartphones Oppo parmi les plus généreux du marché, dépassant largement les standards habituels des flagships concurrents qui oscillent généralement entre 4 500 et 5 000 mAh.

Couplées à l'efficacité énergétique du Dimensity 9500, ces batteries promettent une autonomie exceptionnelle. Les deux modèles supporteraient la charge rapide 80W, selon les informations disponibles. Cette combinaison batterie généreuse et charge rapide offrirait à la série Find X9 une place sérieuse face aux iPhone 17 et aux futurs Galaxy S26.

Concernant la photographie, la série Find X9 maintiendrait le partenariat avec Hasselblad, particulièrement visible sur le Find X9 Pro. Ce modèle haut de gamme intègrerait un capteur périscopique de 200 mégapixels, une évolution significative par rapport aux générations précédentes.

ColorOS 16 et écosystème élargi

La série Find X9 fonctionnera sous ColorOS 16, basé sur Android 16, qui sera présenté le 15 octobre lors de la conférence développeurs Oppo. Cette nouvelle version de l'interface promet une intégration native avec l'écosystème Apple, permettant notamment l'appairage direct des écouteurs et casque de la marque américaine.