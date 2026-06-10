Le Samsung Galaxy S27 apparaît dans la base GSMA et lance la course aux rumeurs

À retenir Le Galaxy S27 a été repéré dans la base IMEI de la GSM Association sous la référence SM‑S952U .

a été repéré dans la base IMEI de la GSM Association sous la référence . Le lancement officiel est prévu pour début 2027 , plus de six mois après cette première apparition.

, plus de six mois après cette première apparition. La série Galaxy S27 pourrait inclure jusqu'à quatre modèles : S27, S27+, S27 Pro et S27 Ultra.

Le prochain smartphone phare de Samsung, le Galaxy S27 a fait sa toute première apparition. Non à travers des photos, une configuration technique mais au sein de la base IMEI de la GSM Association.

L’appareil y apparaît sous le numéro de modèle SM‑S952U, une nomenclature qui confirme son appartenance à la série S27 et laisse penser qu’il s’agit d’une variante destinée au marché américain. En effet, il faut savoir que la lettre U est traditionnellement utilisée pour les modèles prévus pour les opérateurs des États‑Unis. Cette inscription ne livre pour l’instant aucune caractéristique technique précise, mais elle valide le fait que Samsung a commencé à enregistrer le terminal auprès des organismes concernés. C’est une première étape avant les certifications et les tests plus poussés.

Le Galaxy S27 en avance ?

Cette apparition intervient plus de six mois avant la présentation supposée de la gamme. En effet, si Samsung respecte son calendrier, nous devrions avoir un lancement officiel en début d’année 2027. Le fait qu’il soit proposé aussi tôt dans les listes de certification suggère que le géant coréen travaille de manière plus précoce que sur certaines générations précédentes.

D’après ces sources, Samsung chercherait ainsi à mieux préparer sa réponse face à une concurrence plus agressive sur le segment haut de gamme, qu’il s’agisse des futurs iPhone ou des flagships Android de marques chinoises.

Comme évoqué un peu plus haut, cette entrée dans la base GSMA ne constitue qu’une première étape. Elle devrait être suivie, dans les prochains mois, de nouvelles fuites en provenance d’outils de benchmark, d’organismes de certification régionaux ou de sources internes décrivant plus précisément les configurations envisagées.

Pour l’heure, le Galaxy S27 demeure donc un projet confirmé par l’administration, mais encore largement mystérieux pour le grand public.

À quoi peut-on s’attendre avec la série des Galaxy S27

Au‑delà de ce premier référencement, plusieurs rapports récents s’accordent sur un élargissement de la famille Galaxy S27. Contrairement à certaines générations antérieures qui se limitaient à trois modèles, la série attendue pour 2027 comprendrait quatre déclinaisons : Galaxy S27, Galaxy S27+, Galaxy S27 Pro et Galaxy S27 Ultra.

Cette gamme étendue permettrait à Samsung de couvrir un spectre plus large, en répondant à la fois aux utilisateurs attachés au format « standard » et à ceux qui recherchent des spécifications plus avancées, en particulier sur les segments Pro et Ultra déjà bien installés chez les concurrents.

Concernant la partie affichage, il se murmure que Samsung envisagerait de confier une partie de la production des dalles OLED du Galaxy S27 au fabricant chinois BOE, tout en conservant Samsung Display comme fournisseur principal sur la gamme. L’idée sera d’avoir des coûts de production plus maîtrisés tout en respectant des exigences de qualité et de fiabilité.

En outre, le choix du processeur fait également l’objet de plusieurs spéculations. Ainsi, plusieurs sources indiquent que les Galaxy S27 et Galaxy S27+ pourraient être livrés avec un SoC Exynos 2700 sur la plupart des marchés, tandis que certains pays, dont les États‑Unis, la Chine et le Canada, recevraient des versions propulsées par une puce Snapdragon.

Pour les modèles Galaxy S27 Pro et S27 Ultra, des fuites évoquent une configuration 100% Snapdragon à l’échelle mondiale, comme sur la série Galaxy S24 et censée répondre aux attentes de performances des utilisateurs les plus exigeants.

Nul doute que les prochains mois verront d’autres rumeurs au sujet des Galaxy S27 et comptez sur nous pour vous relayer les plus sérieuses.