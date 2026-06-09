Moins de 400 euros : notre sélection de 3 smartphones au meilleur rapport qualité-prix

Sur le plan du design, ces trois smartphones adoptent des partis pris différents. Le Xiaomi Redmi Note 14 Pro mise sur le plus grand écran du trio, une dalle de 6,67 pouces, et une finition au choix, un dos plastique mat anti-traces ou un simili cuir écologique plus adhérent, en Lavande, Vert Corail ou Noir Minuit. C'est le modèle le plus généreux en surface d'affichage.

Le Samsung Galaxy A56 joue la carte de la sobriété avec un cadre en métal et seulement 7,4 mm d'épaisseur pour 198 g, décliné en Graphite, Gris, Vert Sauge et Rose.

Le Google Pixel 9a adopte des bords arrondis et le format le plus compact (154,7 mm de haut, 8,9 mm d'épaisseur, 186 g), proposé en Noir Volcanique, Porcelaine, Iris et Pivoine. Côté résistance, le Pixel 9a et le Redmi Note 14 Pro sont certifiés IP68 (étanchéité jusqu'à 1,5 mètre pour le Xiaomi), tandis que le Galaxy A56 s'en tient à l'IP67 mais protège ses deux faces avec du verre Gorilla Glass Victus+.

Lequel est le plus puissant et offre le meilleur écran ?

À moins de 400 euros, ces trois modèles ne se situent pas sur la même marche tarifaire : le Redmi Note 14 Pro s'affiche dès 198 euros, le Galaxy A56 autour de 307 euros et le Pixel 9a à partir de 366 euros.

Pour la puissance brute, le Redmi Note 14 Pro prend l'avantage avec son processeur MediaTek Dimensity 7300 Ultra gravé en 4 nm et sa mémoire extensible (8 Go de RAM, plus 8 Go virtuels) qui garde davantage d'applications ouvertes en multitâche.

Le Galaxy A56 suit avec son Exynos 1580 cadencé à 2,9 GHz, taillé pour un usage quotidien fluide.

Le Pixel 9a est en retrait sur le papier avec son Tensor G4, mais il compense par une optimisation logicielle poussée et un coprocesseur de sécurité Titan M2.

Pour l'écran, le Redmi Note 14 Pro domine sur la luminosité avec sa dalle AMOLED de 6,67 pouces qui grimpe à 3000 nits, de quoi rester parfaitement lisible en plein soleil, et ajoute la compatibilité Dolby Vision.

Le Pixel 9a suit avec son écran OLED Actua de 6,3 pouces plafonnant à 2700 nits, plus compact mais tout aussi fluide grâce à son rafraîchissement adaptatif de 60 à 120 Hz.

Le Galaxy A56 propose une dalle Super AMOLED de 6,7 pouces également à 120 Hz, dont le pic de 1200 nits ferme la marche sur la luminosité, sans démériter sur la richesse des couleurs et la profondeur des noirs.

Que valent les photos et l'autonomie au quotidien ?

Pour la photo, le Pixel 9a passe devant grâce au traitement logiciel de Google appliqué à son capteur principal de 48 mégapixels stabilisé, et à ses outils d'intelligence artificielle comme Meilleure prise ou Retouche magique qui rattrapent un cliché manqué.

Le Redmi Note 14 Pro suit avec le capteur le plus défini du trio, 200 mégapixels ouvrant à f/1.7 avec stabilisation optique, pratique pour recadrer une image sans perdre en netteté.

Le Galaxy A56 propose la configuration la plus complète sur le papier, un trio de 50, 12 et 5 mégapixels qui ajoute un ultra grand-angle et un capteur macro, épaulé par l'Effaceur d'objet pour nettoyer une scène.

En autonomie, les trois tournent autour de 5000 mAh et tiennent sans peine la journée complète. Le Redmi Note 14 Pro (5110 mAh) et le Pixel 9a (5100 mAh) prennent un léger avantage sur la capacité, mais c'est le Pixel qui se distingue en ajoutant la recharge sans fil certifiée Qi, absente des deux autres. Pour la recharge filaire, le Galaxy A56 et le Redmi Note 14 Pro passent devant avec leur charge rapide 45 W, qui récupère 65 % en trente minutes sur le Samsung et la moitié de la batterie en un quart d'heure sur le Xiaomi, là où le Pixel 9a reste plus lent sur secteur.

Quelle expérience logicielle et combien d'années de suivi ?

Côté logiciel, chacun défend sa philosophie. Le Pixel 9a offre une interface Android épurée et signée Google, enrichie de fonctions d'intelligence artificielle intégrées au système comme M'ajouter, qui permet de figurer soi-même sur les photos de groupe.

Le Galaxy A56 mise sur One UI et son Awesome Intelligence, avec la Meilleure Pose pour les portraits de groupe et le Montage IA pour la vidéo.

Le Redmi Note 14 Pro tourne sous HyperOS, basé sur Android 14, une surcouche riche en options de personnalisation et compatible avec l'extension de mémoire vive.

Sur la durée de suivi, un critère qui pèse lourd quand on garde son smartphone plusieurs années, le Pixel 9a prend l'avantage avec sept ans de mises à jour promises par Google sur sa série Pixel 9.

Le Galaxy A56 suit de près avec six générations d'Android et six ans de correctifs de sécurité.

Le Redmi Note 14 Pro reste en retrait avec trois ans de mises à jour majeures d'Android et quatre ans de correctifs, ce qui demeure correct pour son tarif.

En conclusion, le Redmi Note 14 Pro est le plus accessible pour un budget serré, le Galaxy A56 le plus équilibré pour un usage polyvalent au quotidien, et le Pixel 9a le plus durable pour qui souhaite conserver son téléphone le plus longtemps possible.